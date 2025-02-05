الأربعاء 05 فبراير 2025
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حوادث

النيابة تحقق في اتهام زوجة أورتيجا لبلوجر بالتعدي عليها في القاهرة الجديدة

المطرب اورتيجا
المطرب اورتيجا

فتحت نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة في بلاغ زوجة مطرب المهرجانات أورتيجا  بقسم شرطة التجمع الأول، ضد بلوجر بسبها والتعدي عليها بالضرب في القاهرة الجديدة وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

زوجة أورتيجا تتهم بلوجر بالتعدي عليها في القاهرة الجديدة

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن الجيزة بلاغا من زوجة مطرب المهرجانات أورتيجا اتهمت فيه بلوجر شهيرة بالتعدي عليها بالضرب والسب في القاهرة الجديدة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف الملابسات مع فحص كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال شهود العيان.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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