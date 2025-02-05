تعليم قنا يعقد لجنة مقابلات المرشحين للعمل

شهد هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا اليوم الأربعاء انعقاد لجنة مقابلات المرشحين للعمل رؤساء لجان سير، ومراقبين أوائل، لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك بمدرسة قنا الثانوية الصناعية الميكانيكية العسكرية.



جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

لجنة المقابلات بقنا

حيث تشكلت لجنة المقابلات برئاسة الدكتور نجم أحمد على مدير عام التعليم الفني، وعضوية كل من ناصر محمد عبدالتواب، وأيمن منير كامل، وناجى محمود محمد، وفرج عبد العظيم عبد القادر وإيمان فتحى ثابت

وأوضح وكيل الوزارة أن لجنة المقابلات الشخصية بدأت عملها اليوم الأربعاء واستهدفت رؤساء لجان ومراقبي أوائل التعليم الصناعي، والتعليم الزراعي وتستأنف اللجنة عملها غدًا الخميس للمتقدمين رؤساء لجان ومراقبين أوائل من التعليم التجاري.

وأضاف أن المديرية تحرص على اختيار أفضل الكوادر للمشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، لضمان سير العملية الامتحانية بكفاءة وشفافية عالية.

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