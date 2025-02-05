رئيس الوزراء: تدبير احتياجات المواطنين خلال رمضان أولوية قصوى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتدبير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية لتوافر السلع الأساسية وضبط الأسعار لضمان استقرار الأسواق.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز توافر السلع بأسعار مناسبة، موضحًا أنه تم إقامة معارض "أهلا رمضان" في مختلف المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار، مؤكدًا استمرار الجهود لضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.