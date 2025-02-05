مصرع طفل دهسا أسفل عجلات القطار بقنا

لقي طفل مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، دهسًا أسفل عجلات القطار على مزلقان قرية بهجورة، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا مفاده مصرع طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، وحماره أسفل عجلات القطار في مركز نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين مصرع ك.ه، يبلغ من العمر 11 عامًا، دهسًا أسفل عجلات خلال مروره بحماره على مزلقان بهجورة مركز نجع حمادي، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.