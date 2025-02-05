إيقاف تنفيذ حالتي تعد أعمال بقرية دندرة في قنا (صور)

تابع الدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ونائب رئيس قرية دندرة محمد عز، وأحمد عبدالرحيم، ورزق سعد تنفيذ ٢ حالة إيقاف أعمال على أرض أملاك دولة بمساحة ٤٥٠ مترا عبارة عن حفر قواعد خرسانية وتم الردم.

حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة بـ قنا

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأي تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات.

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