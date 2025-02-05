ضبط طن سكر ناقص الوزن بقنا (صور)

قامت الوحدة المحلية لمركز مدينة قفط، جنوب محافظة قنا، برئاسة الدكتور علاء شاكر رئيس المركز بالتنسيق مع إدارة التموين والمرافق بشن حملة تفتيش تموينية على الأسواق.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط طن وعشرين كجم سكر تموينى ناقص الأوزان قبل توزيعه على المواطنين

وتم تحرير ٥ محاضر عدم الإعلان على أسعار وإزالة ٧ حالة إشغال طريق وكذلك إغلاق ٨ محال غير مرخصة.

ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار



والوحدة تهيب بالمواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لحركة المرور فى الشوارع العامة وعدم إشغال الطريق وضبط الأسعار بالأسواق، والمحال العامة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بشأن ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.

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