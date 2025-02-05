أسباب تدفعك إلى زيارة جناح الأزهر الشريف قبل ختام معرض الكتاب 2025

يشارك الأزهر الشريف بقطاعاته المختلفة بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 المقرر ختام فعالياته اليوم الأربعاء 5 فبراير بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وقبل ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب تستعرض (فيتو) أسباب هامة لزيارة جناح الأزهر

جناح الأزهر بمعرض الكتاب 2025

يشتمل الجناح على:

1 ) ركن الفتوى والذي يهتم بالإجابة الكافية الوافية على جميع الأسئلة الفقهية الخاصة بأمور دينية ودونيوية، ويتم الرد من خلال المتخصصين في الأزهر الشريف.

2) تواجد جناح الكتب الدينية وكتب التراث المتواجد في جناح الأزهر الشريف.

3) تدشين ورش تعليم رسم بورتريه وورش تعليم الخط العربي، وتسليم هدايا مميزة بالخط العربي.

4) جناح خاص بالندوات الدينية الهامة اللي بيقدمها مجموعة من كوكبة من علماء الأزهر الشريف.

5) تواجد متحف المخطوطات الذي يحوي على الكثير والكثير من المخطوطات الإسلامية النادرة.

6) كما يتواجد ركن خاص بالأطفال لتعليم الرسم والتلوين ومسابقات بين الأطفال وهدايا، وأيضًا نسخ مجانية من مجلة الأزهر الشريف للكبار ومجلة نور للأطفال.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، تأتي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليه "سلطنة عُمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و6150 عارضًا للإصدارات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم، ومن بينهم أكثر من 10 دول تشارك لأول مرة وهي: تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورنام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا، ويشتمل المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.