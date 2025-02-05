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محافظات

مطرانية ديرمواس تستعد لاستقبال جثمان الأنبا أغابيوس في المنيا

مطرانية ديرمواس
مطرانية ديرمواس تستعد لاستقبال جثمان الأنبا أغابيوس

تستعد مطرانية ديرمواس ودلجا جنوب محافظة المنيا، لاستقبال جثمان الأنبا أغابيوس، مطران ديرمواس ودلجا، الذي وافته المنية صباح يوم الثلاثاء الماضي.

 مطرانية ديرمواس تستعد لاستقبال جثمان الأنبا أغابيوس في المنيا 

 وقد خدم المطران الراحل هذه المطرانية لأكثر من 36 عامًا، مما جعله رمزًا مهمًا في الأوساط القبطية خاصة جنوب محافظة المنيا

خبر وفاة الأنبا أغابيوس

انتشرت أجواء الحزن بين أبناء الطائفة القبطية في مصر، لاسيما في مناطق الصعيد، عقب خبر وفاة الأنبا أغابيوس.

البابا تواضروس الثاني

وفي إطار تأكيد المواقف الرمزية، قرر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن يقود طقس صلاة الوداع للمطران الراحل في الكاتدرائية المرقسية بحي العباسية في القاهرة، اليوم الأربعاء.

مطرانية ديرمواس ودلجا

كما أعلنت مطرانية ديرمواس ودلجا عن إقامة جنازة رسمية أخرى مساء اليوم داخل المطرانية، التي كانت تحت رعاية المطران الراحل. 

الأنبا ديمتريوس مطران ملوي جنوب محافظة المنيا 

ومن المتوقع أن يشارك عدد من مطارنة وأساقفة إيبارشيات الصعيد في الجنازتين، حيث تُقام إحداهما في القاهرة برئاسة البابا تواضروس، بينما يترأس الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي، الجنازة الأخرى في ديرمواس، وقد كُلف بمسؤولية نائب البابا لإيبارشية ديرمواس.

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