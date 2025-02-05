الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إضافة التجمع السابع، الحكومة توافق على تعديل حدود مدينة القاهرة الجديدة

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم
ads

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حُدود المجتمع العمراني الجديد "مدينة القاهرة الجديدة"، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ناحية محافظة القاهرة، لتكون بمساحة حوالي 123418.28 فدان، وكذا ما يتعلق بإضافة التجمع السابع بالمدينة، مع تدقيق الإحداثيات.


ووافق مجلس الوزراء على خمسة مشروعات اتفاقيات التزام بترولية بين كُلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية، وذلك في إطار حرص تلك الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج سعيًا لتحقيق الاستفادة القصوى من مناطق عملها الاستكشافية والانتاجية، وإحراز اكتشافات جديدة.


ويُقدر الحد الأدنى للاستثمارات بمشروعات الاتفاقيات بحوالي 225.3 مليون دولار، وحفر 40 بئرًا بحد أدنى، في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط، ومجال البحث عن البترول واستغلاله في كُلٍ من: المناطق المُندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشركة كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية، ومنطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية، ومنطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية، ومنطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.

 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القُدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة" بجامعة بني سويف التكنولوجية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا الجنوبية، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمنحة مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي. 


ويستهدف المشروع تلبية المعايير العالمية لجودة التعليم بجامعة بني سويف التكنولوجية المنشاة حديثًا، عبر منهج مُبتكر للصناعة لبرنامج البكالوريوس لمدة أربع سنوات بمجالات: الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأوتوترونيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، إلى جانب تنشيط منظومة التعاون بين الجامعة التكنولوجية ومجالات الصناعة؛ لتعزيز فرص التوظيف للخريجات سعيًا للتمكين الاقتصادي لهن.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرارات مجلس الوزراء اليوم التجمع السابع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرار رئيس الجمهورية ح دود المجتمع العمراني الجديد مدينة القاهرة الجديدة

مواد متعلقة

15 قرارا مهما وعاجلا لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة اليوم

وزير الصحة: مصر استقبلت 12.3 ألف طفل من غزة للعلاج

مدبولي: مصر تواصل جهودها لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

بدء اجتماع مجلس الوزراء، ومؤتمر صحفي لـ مدبولي بعد قليل

مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين التخطيط والبنك الأوروبي

رئيس الوزراء يتابع تطوير شركات قطاع الأعمال العام

مدبولي يترأس اليوم اجتماع الحكومة ويعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي

استراتيجية جديدة للمالية العامة، كيف تخطط الحكومة لتحقيق التوازن؟
ads

الأكثر قراءة

زيادة جديدة لهذه الفئات من أصحاب المعاشات في شهر مارس المقبل

اقتراحان داخل الأهلي لترضية علي معلول

اقتراب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2025

سعر الذهب عيار 21، الجنون يصيب الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الأرز اليوم بالأسواق اليوم الأربعاء 5-2-2025

نشاط زلزالي ينذر بكارثة، خبير يكشف تأثيره على مصر ومخاوف من هبوط قاع البحر المتوسط

طقس اليوم، متابعة دقيقة لحالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة الكبرى

بيان عاجل من الجامعة العربية بشأن سيناريو ترامب لتهجير الفلسطينيين

منوعات

المزيد

ضبط لص سرق 3 كيلو ذهب بعد اختبائه 3 أيام في فتحة تهوية

توقيع أطول عقوبة على مواطن أمريكي بسبب إساءة معاملة الحيوانات

العثور على قبر مصاص دماء في كرواتيا

مرشحة للكونجرس الأمريكي تسخر من زيلينسكي بعد طلبه أسلحة نووية (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء 5-2-2025 في البورصات العالمية

سعر الأرز اليوم بالأسواق اليوم الأربعاء 5-2-2025

أسعار الشوفان، تعرف على أسعار الشوفان اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حصاد الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ12 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خروج الدم من العين في المنام وعلاقته بالندم الشديد

موالد أولياء الله الصالحين بالأقصر في شهر شعبان

تفسير رؤية كعك العيد في المنام وعلاقتها بقدوم السعادة والفرح

المزيد
الجريدة الرسمية