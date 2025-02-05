روتين العناية بالشعر الدهني خلال فصل الشتاء، يعد الشعر الدهني أحد أكثر أنواع الشعر التي تتطلب عناية خاصة، نظرًا لزيادة إفراز الزيوت الطبيعية من فروة الرأس، مما يجعله يبدو دهنيًا ومتسخًا بسرعة.

ومع دخول فصل الشتاء، تزداد المشاكل التي تواجه صاحبات هذا النوع من الشعر، حيث يؤدي الطقس البارد إلى جفاف فروة الرأس، مما يحفز الغدد الدهنية على إنتاج المزيد من الزيوت لتعويض الجفاف.

لذلك، فإن اتباع روتين عناية متوازن يساعد على التحكم في الإفرازات الدهنية والحفاظ على مظهر صحي وحيوي للشعر خلال فصل الشتاء.



أوضحت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن العناية بالشعر الدهني خلال فصل الشتاء تتطلب توازنًا بين التنظيف العميق والترطيب المناسب دون الإفراط في تحفيز الغدد الدهنية.





أسباب زيادة دهون الشعر في الشتاء



وصفات للشعر

تتعدد الأسباب التي تجعل الشعر الدهني أكثر عرضة للزيوت الزائدة خلال الشتاء، ومن أبرزها:



جفاف فروة الرأس: عند تعرض الفروة للبرودة الشديدة، تميل الغدد الدهنية إلى إفراز المزيد من الزيوت لترطيب الجلد، ما يؤدي إلى تزيّت الشعر بسرعة.



الماء الساخن: الاستحمام بالماء الساخن يزيل الزيوت الطبيعية بشكل مفرط، ما يدفع فروة الرأس إلى إنتاج المزيد من الدهون لتعويض النقص.

قلة الغسيل أو الإفراط فيه: الغسل القليل يؤدي إلى تراكم الدهون، بينما الغسيل المتكرر يحفز فروة الرأس على إنتاج المزيد من الزيوت.

استخدام المنتجات الخاطئة: الشامبوهات الثقيلة أو الغنية بالمرطبات تزيد من تزيّت الشعر، في حين أن بعض أنواع البلسم قد تترك بقايا دهنية على الفروة.

ارتداء القبعات الشتوية: يؤدي إلى احتباس الحرارة وزيادة التعرق، مما يخلق بيئة رطبة تحفز إفراز الزيوت.

نظام غذائي غير متوازن: تناول الأطعمة الدهنية والسكريات يعزز إنتاج الزيوت في فروة الرأس.



روتين العناية بالشعر الدهني في الشتاء



العناية بالشعر

للحفاظ على توازن إفراز الدهون في فروة الرأس، من المهم اتباع روتين مناسب يحقق النظافة دون تجريد الشعر من الزيوت الطبيعية بالكامل.

1. اختيار الشامبو المناسب

استخدمي شامبو مخصصًا للشعر الدهني، يحتوي على مكونات مثل الشاي الأخضر، الليمون، الفحم، أو الطين، حيث تساعد هذه المكونات على امتصاص الزيوت الزائدة.

تجنبي الشامبوهات التي تحتوي على السيليكون أو الزيوت الثقيلة، لأنها قد تزيد من دهنية الشعر.

لا تستخدمي الشامبو الجاف بكثرة، لأنه قد يسد مسام فروة الرأس بمرور الوقت.

2. طريقة غسل الشعر المثالية

اغسلي شعرك بالماء الفاتر بدلًا من الماء الساخن، حتى لا تجف فروة الرأس وتفرز المزيد من الدهون.

لا تفركي فروة الرأس بقوة أثناء غسل الشعر، بل دلكيها بلطف لتنظيفها دون تحفيز الغدد الدهنية.

اغسلي شعرك مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا، لأن الغسل اليومي قد يزيد من إفراز الدهون.

3. استخدام البلسم بطريقة صحيحة

تجنبي وضع البلسم على فروة الرأس، بل استخدميه فقط على الأطراف لتجنب زيادة الدهون في الجذور.

اختاري بلسمًا خفيف القوام ومناسبًا للشعر الدهني.

4. العناية الطبيعية بالشعر الدهني

شطف الشعر بالخل المخفف: استخدمي ملعقة كبيرة من خل التفاح الممزوجة بكوب من الماء لشطف شعرك بعد غسله، حيث يساعد ذلك على توازن إفراز الدهون وتقليل الحكة.

استخدام ماء الليمون: اخلطي عصير نصف ليمونة مع كوب من الماء، واشطفي شعرك به لتقليل الزيوت الزائدة.

أقنعة الطين الأخضر: امزجي الطين الأخضر بالماء وضعيه على فروة الرأس لمدة 10 دقائق قبل غسله، فهو يساعد على امتصاص الدهون الزائدة.

5. تمشيط الشعر بعناية

استخدمي مشطًا خشبيًا واسع الأسنان بدلًا من الفرشاة البلاستيكية، لأن التمشيط المفرط بالفرشاة يمكن أن ينقل الزيوت من الفروة إلى باقي الشعر.

لا تمشطي شعرك كثيرًا، فذلك قد يحفز الغدد الدهنية لإنتاج المزيد من الزيت.

6. تجنب العادات الخاطئة

تجنبي لمس شعرك كثيرًا، لأن ذلك ينقل الزيوت من اليدين إلى الشعر.

لا تستخدمي مجفف الشعر على حرارة عالية، لأن الحرارة تحفز إنتاج الزيوت.

ابتعدي عن المنتجات التي تحتوي على الكحول، لأنها قد تسبب جفاف الفروة وزيادة إفراز الدهون لتعويض الجفاف.

7. التغذية ونمط الحياة

تناولي أطعمة غنية بفيتامين B، مثل البيض والمكسرات والحبوب الكاملة، لأنها تساهم في تقليل إفراز الدهون.

اشربي كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم وتوازن فروة الرأس.

مارسي الرياضة بانتظام لتحسين الدورة الدموية وتقليل التوتر، الذي قد يؤثر على صحة الشعر.



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