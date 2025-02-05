الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

سفيرة النرويج بالقاهرة: نرفض تهجير الفلسطينيين سواء لمصر أو الأردن

سفيرة النرويج لدى
سفيرة النرويج لدى القاهرة، فيتو

أكدت هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج بالقاهرة، رفض بلادها تهجير الفلسطينيين سواء لمصر أو الأردن، القانون الدولي ليس قائمة للاختيار، لكنه القواعد والالتزامات التي تطبق على الجميع ويجب الالتزام بها.

لقاء سفيرة النرويج بنقابة الصحفيين 

وقالت خلال مائدة مستديرة عقدتها لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، في حوار مفتوح حول " العلاقات المصرية - النرويجية شراكة استراتيجية لمستقبل مشترك، إنه من منطلق القانون الدولي يجب أن نكون متسقين في مواقفنا، وكما ندين الانتهاكات الإسرائيلية، قمنا بإدانة النهج الروسي في أوكرانيا، وإدانة هجمات حماس في السابع من أكتوبر 2023، ونستمر في إدانة أي فعل يخالف القانون الدولي.

 

وأوضحت أن المعاناة في غزة لا يمكن تخيلها حيث قتل الآلاف معظمهم من النساء والأطفال، والسكان عن بكرة أبيهم قد نزحوا قسريا وبعضهم نزح عدة مرات.

ووجهت الشكر لمصر على عملها الدؤوب في دعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومجهوداتها الكبيرة لتأمين إيصال المساعدات الإنساني، والعمل من أجل المضي قدما نحو السلام وحل الدولتين، مشيرة إلى ضرورة المضي قدما من أجل تجنب الحرب وأن يعيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبا إلى جنب.

حل الدولتين 

وأكد دعم بلادها لحل الدولتين وستستمر في تقديم الدعم للفلسطينيين خصوصا فيما يتعلق ببناء المؤسسات.

عمل الأونروا في فلسطين 

وأشارت إلى ضرورة استمرار عمل الأونروا، لأن منعها في هذا الوقت من تقديم المساعدات هو خطير للغاية، خاصة وأنها تقدم دعم لنحو 300 ألف طفل فلسطيني وتقوم على تعليمهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سفيرة النرويج لدى القاهرة نقابة الصحفيين الصحفيين
ads

الأكثر قراءة

زيادة جديدة لهذه الفئات من أصحاب المعاشات في شهر مارس المقبل

اقتراحان داخل الأهلي لترضية علي معلول

اقتراب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2025

سعر الذهب عيار 21، الجنون يصيب الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الأرز اليوم بالأسواق اليوم الأربعاء 5-2-2025

نشاط زلزالي ينذر بكارثة، خبير يكشف تأثيره على مصر ومخاوف من هبوط قاع البحر المتوسط

طقس اليوم، متابعة دقيقة لحالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة الكبرى

بيان عاجل من الجامعة العربية بشأن سيناريو ترامب لتهجير الفلسطينيين

منوعات

المزيد

ضبط لص سرق 3 كيلو ذهب بعد اختبائه 3 أيام في فتحة تهوية

توقيع أطول عقوبة على مواطن أمريكي بسبب إساءة معاملة الحيوانات

العثور على قبر مصاص دماء في كرواتيا

مرشحة للكونجرس الأمريكي تسخر من زيلينسكي بعد طلبه أسلحة نووية (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء 5-2-2025 في البورصات العالمية

سعر الأرز اليوم بالأسواق اليوم الأربعاء 5-2-2025

أسعار الشوفان، تعرف على أسعار الشوفان اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حصاد الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ12 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خروج الدم من العين في المنام وعلاقته بالندم الشديد

موالد أولياء الله الصالحين بالأقصر في شهر شعبان

تفسير رؤية كعك العيد في المنام وعلاقتها بقدوم السعادة والفرح

المزيد
الجريدة الرسمية