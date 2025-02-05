سفيرة النرويج بالقاهرة: نرفض تهجير الفلسطينيين سواء لمصر أو الأردن

أكدت هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج بالقاهرة، رفض بلادها تهجير الفلسطينيين سواء لمصر أو الأردن، القانون الدولي ليس قائمة للاختيار، لكنه القواعد والالتزامات التي تطبق على الجميع ويجب الالتزام بها.

لقاء سفيرة النرويج بنقابة الصحفيين

وقالت خلال مائدة مستديرة عقدتها لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، في حوار مفتوح حول " العلاقات المصرية - النرويجية شراكة استراتيجية لمستقبل مشترك، إنه من منطلق القانون الدولي يجب أن نكون متسقين في مواقفنا، وكما ندين الانتهاكات الإسرائيلية، قمنا بإدانة النهج الروسي في أوكرانيا، وإدانة هجمات حماس في السابع من أكتوبر 2023، ونستمر في إدانة أي فعل يخالف القانون الدولي.

وأوضحت أن المعاناة في غزة لا يمكن تخيلها حيث قتل الآلاف معظمهم من النساء والأطفال، والسكان عن بكرة أبيهم قد نزحوا قسريا وبعضهم نزح عدة مرات.

ووجهت الشكر لمصر على عملها الدؤوب في دعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومجهوداتها الكبيرة لتأمين إيصال المساعدات الإنساني، والعمل من أجل المضي قدما نحو السلام وحل الدولتين، مشيرة إلى ضرورة المضي قدما من أجل تجنب الحرب وأن يعيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبا إلى جنب.

حل الدولتين

وأكد دعم بلادها لحل الدولتين وستستمر في تقديم الدعم للفلسطينيين خصوصا فيما يتعلق ببناء المؤسسات.

عمل الأونروا في فلسطين

وأشارت إلى ضرورة استمرار عمل الأونروا، لأن منعها في هذا الوقت من تقديم المساعدات هو خطير للغاية، خاصة وأنها تقدم دعم لنحو 300 ألف طفل فلسطيني وتقوم على تعليمهم.

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