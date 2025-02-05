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سياسة

خارجية الصحفيين تعقد حوارًا مفتوحًا مع سفيرة النرويج بالقاهرة

سفيرة النرويج لدى
سفيرة النرويج لدى القاهرة، فيتو

تنظم لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، ظهر اليوم الأربعاء، حوارًا مفتوحًا مع السفيرة هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة تحت عنوان "العلاقات المصرية النرويجية.. شراكة استراتيجية لمستقبل مشترك".

سفيرة النرويج بنقابة الصحفيين 
  

وأكد حسين الزناتي، أهمية هذا اللقاء الذي  يمثل فرصة للصحفيين والإعلاميين للتعرف على وجهات نظر السفيرة النرويجية حول العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أنه يأتي في إطار جهود النقابة لتعزيز التفاعل بين الصحفيين والدبلوماسيين، وإلقاء الضوء على القضايا الإقليمية والدولية."

 

التحديات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين 

 

وقال: “تشارك في اللقاء إيناس حمدان، مدير مكتب الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، حيث تسلط الضوء على التحديات الإنسانية التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين، والدور الذي تلعبه الأونروا في تقديم الدعم والخدمات لهم”.

 

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين لتعزيز التفاعل بين الصحفيين والدبلوماسيين، وإلقاء الضوء على القضايا الإقليمية والدولية، للصحفيين والإعلاميين للتعرف على رؤية السفيرة النرويجية حول العلاقات الثنائية وتأثير الظروف الدولية والاقليمية بتداعياتها علي المنطقة.

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لقاء سفيرة النرويج بنقابة الصحفيين نقابة الصحفيين هيلدا كليميتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة
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