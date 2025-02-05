الأربعاء 05 فبراير 2025
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حوادث

إصابة سيدة ونجلها صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق بالمعادي

إسعاف
إسعاف

أصيبت سيدة ونجلها بعدما صدمتهما سيارة أثناء عبورهما طريق كورنيش المعادي، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


حادث مروري بكورنيش المعادي

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بمصادمة وإصابة سيدة ونجلها بكورنيش المعادي، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين إصطدام سيارة بسيدة ونجلها أثناء عبورهما طريق كورنيش النيل، نتج عن ذلك (إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم)، وتم نقلها إلى مستشفى لتلقى العلاج اللازم.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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حادث مروري بكورنيش المعادي كورنيش المعادى طريق كورنيش المعادي

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