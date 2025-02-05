الأربعاء 05 فبراير 2025
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سياسة

رئيس الأعلى للإعلام يستقبل أمين عام مساعد جامعة الدول العربية للإعلام والاتصال

رئيس الأعلى للإعلام
رئيس الأعلى للإعلام والأمين العام المساعد للجامعة العربية

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفير أحمد رشيد خطابي، أمين عام مساعد جامعة الدول العربية للإعلام والاتصال.

التعاون بين الأعلى للإعلام والجامعة العربية 


وتم خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجامعة الدول العربية، خاصة مع وجود مصر كنائب لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، كما تم التطرق لضرورة تعزيز التعاون والتكامل الإعلامي بين كل الدول العربية خاصة في ظل الظروف السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.


وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، ضرورة التعاون والتكامل بين كل الدول العربية في مجال الإعلام خصوصًا وأن الظروف الحالية تستلزم التنسيق والتكاتف بين وسائل الإعلام العربية في هذه المرحلة، وأن يقوم الإعلام بلعب دوره في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك خطاب إعلامي عربي موحد للدفاع عن قضايا الأمة العربية.

تعزيز دور الإعلام العربي 


وأشار السفير أحمد رشيد خطابي إلى أهمية الجهود العربية المشتركة في تعزيز دور الإعلام لمواجهة التحديات التي تمر بها الدول العربية، مشيدًا بالدور الذي تلعبه مصر في دعم القضايا العربية من خلال وجودها كنائب لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب.

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