الأربعاء 05 فبراير 2025
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سياسة

رئيسا الأعلى للإعلام واللجنة البارالمبية المصرية يبحثان سبل التعاون المشترك

لقاء رئيسي الأعلى
لقاء رئيسي الأعلى للإعلام واللجنة البارالمبية، فيتو

استقبل المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بحضور المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، ومحمد يحيى، عضو مجلس إدارة اللجنة.

لقاء رئيسي الأعلى للإعلام ولجنة البارالمبية 

وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون المشترك، وكيفية قيام الإعلام بلعب دور أكبر في تعريف المواطنين بأنشطة اللجنة البارالمبية المصرية وكذلك الرياضات والأبطال البارالمبيين، لجذب المزيد من الرعاة لتنمية موارد اللجنة.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز، على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالرياضة البارالمبية، من خلال توفير كافة الإمكانيات التي تساعد على صناعة البطل البارالمبي، ورفع علم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وقال الدكتور حسام الدين مصطفى: إن الرياضات البارالمبية تعيش أزهى عصورها في ظل دعم  الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعداد الرياضيين والأبطال البارالمبيين للفوز بالبطولات العالمية، خاصة مع حصول هؤلاء الأبطال على ٧ ميداليات متنوعة في دورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤.

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لقاء رئيسي الأعلى للإعلام ولجنة البارالمبية أخبار الأعلى للإعلام اللجنة البارالمبية
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