طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل “النص” (صور)

نشر المخرج حسام علي عبر حسابه على انستجرام البوسترات الفردية لأبطال مسلسل النص المقرر عرضه في رمضان المقبل مما زاد من حماس الجمهور لمعرفة تفاصيل العمل الجديد.

المسلسل يضم نخبة من النجوم في مقدمتهم أحمد أمين، ومن المتوقع أن يقدم تجربة درامية مختلفة تدور في الماضي.

وكشفت البوسترات عن ملامح الشخصيات وأجواء المسلسل.

مسلسل النص

والمسلسل مكون من 15 حلقة، وبطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، وعبدالرحمن محمد، من إخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

ويشهد مسلسل “النص” عودة أحمد أمين للمنافسة الرمضانية بعد أن غاب عنها الموسم الماضي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، على الرغم من أن المسلسل يعود إلى حقبة أربعينيات القرن الماضي، حيث يكشف بعض المواقف الكوميدية من خلال شخصية النص الذي يواجه الاحتلال الإنجليزي.

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