الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

كل ما تريد معرفته عن حالات تنحي القضاة عن المحكمة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حالات تنحي القضاة عن المحكمة، وذلك وفقا لما أقره مجلس النواب في مشروع القانون الجديد.

تنحى القضاة وردهم عن الحكم

وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.

كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.

هل يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم؟ 

كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة ٢٤٤ من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.

ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

ضوابط إعلان القاضي أسباب رد المحكمة

كما تنص المادة (٢٤٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

ووافق مجلس النواب على المادة (٢٤٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.

ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.

ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإجراءات الجنائية الضبط القضائي القانون الجديد النيابة العامة رئيس المحكمة مجلس النواب مأمور الضبط القضائي قانون الإجراءات الجنائية

مواد متعلقة

مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل

قوى عاملة النواب تحسم مادة سن معاش العامل بقانون العمل

كيف حسم مجلس النواب الجدل حول نشر وقائع الجلسات بالإجراءات الجنائية؟

وفد من الأحزاب المصرية وعدد من النواب يتوجهون إلى رفح لرفض تهجير أهل غزة
ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بسوهاج

الإصابة تصدم علي معلول من جديد وتقرب رحيله عن الأهلي

مدبولي: زيادة مرتقبة في المرتبات والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل

زيادة جديدة لهذه الفئات من أصحاب المعاشات في شهر مارس المقبل

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 81.3%

رئيس الوزراء: حزمة زيادة المرتبات قيد العرض على الرئيس

اقتراحان داخل الأهلي لترضية علي معلول

منوعات

المزيد

لم تحتمل فراقها، أم بريطانية تحتفظ بجثة ابنتها 14 شهرا

ضبط لص سرق 3 كيلو ذهب بعد اختبائه 3 أيام في فتحة تهوية

توقيع أطول عقوبة على مواطن أمريكي بسبب إساءة معاملة الحيوانات

العثور على قبر مصاص دماء في كرواتيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 5-2-2025

100 جنيه زيادة في سعر جرام الذهب خلال 5 أيام من فبراير

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء 5-2-2025 في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشرة للدورى المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النجاح في المنام وعلاقته بحل المشكلات الصعبة

دعاء بين الأذان والإقامة لتفريج الهموم والكروب

تفسير حلم خروج الدم من العين في المنام وعلاقته بالندم الشديد

المزيد
الجريدة الرسمية