الثلاثاء 28 يناير 2025
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سياسة

حبس المحامين، مجلس النواب يوافق على مواد حفظ النظام في الجلسة بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المواد المنظمة لحفظ النظام في الجلسة بقانون الإجراءات الجنائية، ومن بينها المادة الخاصة بالمحامين، والمعروفة بمادة حبس المحامين.

جدل برلماني حول المادة 242

وجاء ذلك بعدما شهدت المادة 242 الخاصة بحبس المحامين، جدلا واسعا، بعدما تقدم النائب أحمد الشرقاوى، بتعديل على نص المادة، بإضافة، عبارة،:" فى الجرائم الأخرى"، بعد عبارة،" وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس." لتصبح "وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس فى الجرائم الأخرى" فى نهاية نص المادة، وذلك للتفرقة بين حالات التلبس فى أى جريمة يتم ارتكابها داخل القاعة، وبين الجرائم أو المخالفات التى تنص عليها بخصوص تسبب المحامى فى الإخلال بنظام الجلسة.

وزير العدل 

وهو ما رفضه المجلس، حيث وافق على نص المادة دون تعديل، وذلك بعدما أوضح وزير العدل المستشار عدنان الفنجرى، بأن حالات التلبس لها ضوابط محددة، وأن القاضى يمكنه التفرقة بين جرائم حالات التلبس وبين المخالفات الأخرى، مشيرا إلى أن المخالفات البسيطة لا تعد جريمة، وبالتالى لا ينطبق عليها حالة التلبس.

 

وجاءت المواد كالتالى:

المادة (٢٤٠):

 

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، يجوز للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعًا وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسمائة جنيه ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة، ما للسلطة المختصة توقيعه من الجزاءات التأديبية.

 

ويجوز للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي تصدره بناء على الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

المادة (٢٤١):

 

إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

 

ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ۳، ۸، ۱۰ من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمرًا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة دون إخلال بحكم المادة ١٥ من هذا القانون.

 

وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرًا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

 

الإخلال بنظام الجلسة

المادة (٢٤٢):

 

مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته

تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى.

وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.

 

المادة (٢٤٣)

 

الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.

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