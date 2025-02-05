بالأسماء، القائمة الكاملة لجوائز معرض القاهرة للكتاب 2025

أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ56، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، أسماء الفائزين بجائزة المعرض لعام 2025، في 16 فرعً في كافة فروع المعرفة.

جوائز معرض الكتاب 2025

وفاز بجائزة المعرض هذا العام في فرع الرواية مناصفة بين "جزيرة هرموش" للكتاب محمد يونس حسانين، و"شبح عبد الله بن مبارك" لماجد طه علي شيحه، وفرع القصة القصيرة فاز بها المجموعة القصصية "تيريز لا أحد" للكاتب كريم سعيد.

وفرع شعر العامة فاز بها ديوان "مناب الغايب" للشاعر إبراهيم عبد الفتاح، وشعر الفصحى فاز بها ديوان "مزرعة السلاحف" للشاعر عيد عبد الحليم، وفي مجال كتاب الطفل فاز كتاب "ماما وجدتي" للكاتبة نور الهدى عبد الحافظ، وفي مجال العلوم الإنسانية والدراسات الإفريقية فاز كتاب "المجتمع المدني وبناء السلم الافريقي حالتا أنجولا والكنغو الديمقراطية" للكاتب محمد عبد الستار سليمان.

وفي مجال الكتاب العلمي فاز كتاب "جينات المصريين" للكاتب أحمد حسن بلح، وفي مجال النقدي الأدبي فاز كتاب " شغف الترحال: علم السرد المعرفي مدخلًا إلى أدب الرحلة" للكاتبة دعاء حسن البلكي.

وفي مجال الفنون فرع الموسيقى بالتعاون بين هيئة الكتاب وأكاديمية الفنون فاز كتاب "العزف على آلة الناي" للكاتب عاطف إمام فهمي، وفي مجال تحقيق التراث والتي تمنحها هيئة الكتاب ودار الكتب والوثائق القومية فاز بها كتاب "نزهة النفوس والأفكار في خواص الحيوان والنبات والأحجار – الجزء الثالث" تحقيق الدكتور إكرامي عشري، والدكتور أشرف غنام.

وفي مجال أفضل كتاب مترجم فرع الكتاب العام فاز بها كتاب "اسمها فلسطين: المذكرات الممنوعة لرحالة إنجليزية في الأرض المقدسة" تأليف آدا جودريتش، وترجمة خميله عبد الحميد، وفي مجال أفضل كتاب مترجم فرع مجال الطفل فاز بها كتاب "المحقق باور: لغز الكلمات النائمة"، تأليف سن روي، وترجمة هاجر محمد فوزي.

وفي مجال أفضل ناشر مصري فازت بها دار منشورات الربيع، وأفضل ناشر عربي مناصفة بين دار نماء للبحوث والدراسات من مصر، ودار منشورات تكوين من الكويت.

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