الأربعاء 05 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

سلطنة عمان تسلم رومانيا شارة ضيافة شرف معرض القاهرة للكتاب 2026

حفل ضيف الشرف، فيتو
حفل ضيف الشرف، فيتو

نظم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، منذ قليل، حفل تسليم شارة ضيف شرف المعرض في الدورة المقبلة السابعة والخمسين، والمقرر إقامتها في يناير من العام المقبل 2026. 

رومانيا ضيف شرف معرض الكتاب 2026 

وسلمت "سلطنة عمان" من خلال سفيرها بالقاهرة،  لسفيرة دولة رومانيا بالقاهرة شارة ضيافة شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب العام المقبل، وذلك في القاعة الدولية ببلازا 2 بمعرض الكتاب في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. 

معرض الكتاب 2025

وأقيمت فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الماضي وحتى 5 فبراير الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وحلت سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

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سلطنة عمان معرض القاهرة الدولي للكتاب القاهرة الدولي للكتاب رومانيا
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