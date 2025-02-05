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اقتصاد

انطلاق فعاليات ورشة عمل "تكنولوجيات الكم" بمدينة المعرفة 17 فبراير

تكنولوجيا الكم، فيتو
تكنولوجيا الكم، فيتو

تشهد مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة  يومي 17 و18 فبراير الجاري، ورشة عمل "تكنولوجيات الكم: الفرص والتحديات" والتى تقام بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة مصر للمعلوماتية. 

 

أكبر الثورات العلمية 

وتمثل تكنولوجيات الكم واحدة من أكبر الثورات العلمية في العصر الحديث، حيث تعتمد على مبادئ ميكانيكا الكم لتقديم قدرات حوسبية واتصالية غير مسبوقة. 

هذه التكنولوجيا تتجاوز الإمكانيات التقليدية للحوسبة والاتصالات الكلاسيكية، مما يجعلها محط اهتمام الحكومات والشركات الكبرى ومراكز الأبحاث حول العالم.

تهدف الورشة إلى استكشاف الإمكانات التحويلية لتكنولوجيات الكم وتأثيرها على القطاعات المختلفة في مصر، من خلال جمع نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين في الصناعة لمناقشة أحدث التطورات في هذا المجال. 

 

كما تتضمن الورشة جلسات علمية، عروضًا متخصصة حول تطبيقات تكنولوجيات الكم في الصناعة، بالإضافة إلى حلقات نقاشية تتناول الفرص والتحديات المرتبطة بتبني هذه التقنيات المتقدمة.

تقنيات الحوسبة الكمومية 

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 مع التطورات السريعة في تقنيات الحوسبة الكمومية، أصبح من الضروري تطوير بنية تحتية رقمية قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية وحماية البيانات والاتصالات من التهديدات الجديدة.

 أكد المهندس محمد كيوان ان هذه الورشة الهامة، تساهم في تعزيز الوعي بأهمية تكنولوجيات الكم وتأثيرها على مستقبل الأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية في مصر مشيرا إلى الإيمان بأن الاستثمار في التقنيات الناشئة، مثل التشفير ما بعد الكم، هو خطوة ضرورية لحماية الأنظمة الرقمية وضمان استدامة التحول الرقمي.

 

كما تأتي  ضمن استراتيجية دعم البحث والتطوير في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والأكاديمية لتحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي. 

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