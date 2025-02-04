رئيس الوزراء يتفقد المعامل التكنولوجية المتطورة

في أثناء جولته بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعامل المتخصصة بالمعهد القومي للاتصالات، كما اطلع على البرامج المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات، يرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتور/ أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، إلى أن المعهد يقيم شراكة مع كبرى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية، تتيح لمنتسبي المعهد الوصول إلى أحدث التقنيات عبر الأكاديميات الاثنتي عشر التي أنشئت في المعهد بالتعاون مع شركات دولية، وما توفره من مواد علمية عملية تؤهل المتدربين للمنافسة في سوق العمل الدولية عن طريق الحصول على شهادات الاعتماد الدولي من هذه الشركات.

وخلال ذلك، استمع رئيس مجلس الوزراء لنماذج من خريجي الأكاديميات، الذين نجحوا في الحصول على وظائف بعد التخرج من هذه الأكاديميات ونماذج من الطلاب المشاركين حاليًا في مسابقة إحدى كبرى الشركات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في السيارات ذاتية القيادة، التي تجري فعاليتها حاليا ويشارك بها 200 من متدربي وخريجى المبادرات والبرامج التدريبية بالجهات المختلفة التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



كما التقى رئيس مجلس الوزراء بالمستفيدين من معمل أجيال المحمول – Mobile Generations Lab الفريد من نوعه، الذي يحتوي على شبكة اتصالات متكاملة الأجزاء تضم جميع الوحدات الأساسية لشبكات الهاتف المحمول بمختلف أجيالها (الجيل الخامس، والرابع، والثالث، والثاني)؛ حيث تم تصميم المعمل الذي أهدته إحدى شركات مقدمة الخدمة؛ ليتيح المجال لتنفيذ برامج عالية التخصص في تقنيات شبكات الاتصالات مثل: التصميم المثالي للشبكة، وهندسة الشبكة الأساسية، وشبكة وصول الراديو المفتوحة لتكنولوجيا الجيل الخامس وما بعدها.

وأوضح متدربو المعهد القومي للاتصالات أن المعمل مجهز بالبرمجيات اللازمة للتدريب العملي على جميع أجزاء الشبكة، مما يوفر لهم بيئة تعليمية عملية تسمح باكتساب خبرة عملية في هذا المجال، واستمع الدكتور مصطفى مدبولي لقصص نجاح الخريجين، الذين حصلوا على وظائف فور انتهاء تدريبهم بالمعمل؛ سواء في الشركات مقدمة الخدمة، أو الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، التي ترتبط بشراكات مع المعهد.

وعقب ذلك، انتقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى مقر معهد تكنولوجيا المعلومات بمدينة المعرفة؛ للتعرف على الأنشطة والبرامج التي يقدمها المعهد لتوفير التدريب فى مختلف التخصصات التكنولوجية في التخصصات الدقيقة مثل: الذكاء الاصطناعي التوليدي، وعلوم البيانات، والألعاب الالكترونية وتطوير التطبيقات للبرمجيات المفتوحة المصدر وغيرها، وكذلك تطبيقات أمن المعلومات المختلفة، وكيفية إعداد كادر احترافي قادر على خلق فرصة عمله، وكذلك إنتاج معرفي متميز مبدع يمكنه لاحقًا من بدء شركته وانضمامه لرواد الأعمال من القطاع.

واستهل رئيس الوزراء جولته بالمعهد بزيارة الغرفة التفاعلية، حيث قدمت الدكتورة/هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، عرضًا تقديميًا حول مساهمة المعهد في إنتاج المعرفة من أجل دعم وتأهيل الكوادر الشابة لمواكبة تطورات سوق العمل التكنولوجية في العديد من التخصصات من أبرزها: البرمجيات والتطبيقات مفتوحة المصدر، وأتمتة الصناعة، وبرمجيات المؤثرات البصرية، والتحريك الثنائي والثلاثي الأبعاد، والألعاب الرقمية، والواقع المعزز، والأمن السيبراني، وتطبيقات المحمول، وصناعة الالكترونيات، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات.

كما استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح حول الخدمات التدريبية المقدمة للمجتمع المتنامي في العاصمة الإدارية الجديدة والمناطق المحيطة به من مدارس وجامعات وأسر وعاملين بالشركات في التدريب الصيفي، وكذلك برنامج زيارة اليوم الواحد التقنية المقدم لمختلف المراحل العمرية ويستهدف استكشاف الفرص الوظيفية في مجال التكنولوجيا وتوفير خدمات تدريبية في مجالات تقنيات الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات والفن الرقمي والألعاب الإلكترونية، بجانب إنترنت الأشياء مع ترسيخ الهوية المصرية، من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تم تصميمها باستخدام التقنيات الحديثة.

وفي الوقت نفسه، اطلع رئيس الوزراء على الإنتاجات المعرفية عالية القيمة لطلبة وخريجي المعهد، التي تم تنفيذها بتقنيات متطورة وحديثة، في ضوء البرامج المقدمة من المعهد والتي تستهدف التدريب من أجل التوظيف، وذلك بالتعاون مع شركاء الصناعة مثل VOIS وLuxoft، بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح لخريجي المعهد الذين أهلهم التدريب في مسار البرمجيات المفتوحة المصدر؛ للحصول على فرص عمل متميزة في شركة Deloitte العالمية.

وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء بتفقد معمل الواقع الافتراضي الممتد والمعزز (XR Room)، حيث تم استعراض الإنتاج المعرفي التفاعلى لأكاديمية الألعاب الإلكترونية، وكيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات، كما تم تسليط الضوء على إسهامات خريجي أكاديمية الفن الرقمي في الشركات العالمية، إلى جانب إبداعاتهم في تنفيذ مجموعة من المؤثرات والخدع البصرية المركبة التي تمت في بعض الأعمال الفنية المصرية الشهيرة خلال عملهم في كبرى الشركات المحلية مثل شركة Mercury.

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