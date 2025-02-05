الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

دفاع المخرج المتهم بالتشهير بالفنانة عفاف شعيب يطالب برفض الدعوى

الفنانة عفاف شعيب
الفنانة عفاف شعيب

طالب دفاع المخرج الشهير والذي اتهمته الفنانة عفاف شعيب بالتعدي عليها بالسب والتشهير من المحكمة الاقتصادية رفض الدعوي لخلوها من أي مستندات تدين موكله. 

وطالب دفاع المخرج بحجب الصور الضوئية المقدمة من المدعية.

وكان المحامي باسم الخواجة، دفاع الفنانة عفاف شعيب،  أعلن أن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة اليوم الأربعاء، لنظر دعوى التعويض التي أقامتها الفنانة ضد مخرج شهير، تتهمه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب دفاع الفنانة بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه.

وكانت الفنانة عفاف شعيب حررت محضرًا منذ 3 أشهر بقسم الشرطة ضد مخرج شهير، متهمة إياه بالإساءة إليها عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة عفاف شعيب عفاف شعيب المحكمة الإقتصادية

مواد متعلقة

بدء نظر دعوى عفاف شعيب ضد مخرج شهير بتهمة السب والتشهير

اليوم، طبيبة كفر الدوار وسام شعيب أمام المحكمة التأديبية
ads

الأكثر قراءة

اقتراب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2025

سعر الذهب عيار 21، الجنون يصيب الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

أخبار مصر: ترامب يهدد باحتلال غزة والسعودية ترد، محاكمة إمام عاشور بادعاء زواج عرفي، وفاة إمام طائفة الإسماعيلية، بيان من الأرصاد

3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وترامب المرتقبة في واشنطن

طقس اليوم، متابعة دقيقة لحالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة الكبرى

تصديق رئاسي بالإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألمونيوم

بعد مقترح الاستيلاء على غزة وتهجير أهلها، ساويرس يطالب بالوقوف في وجه مخطط ترامب

سعر الأرز اليوم بالأسواق اليوم الأربعاء 5-2-2025

منوعات

المزيد

توقيع أطول عقوبة على مواطن أمريكي بسبب إساءة معاملة الحيوانات

العثور على قبر مصاص دماء في كرواتيا

مرشحة للكونجرس الأمريكي تسخر من زيلينسكي بعد طلبه أسلحة نووية (فيديو وصور)

مدينة يابانية تختفي تحت طبقة هائلة من الثلوج (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء 5-2-2025 في البورصات العالمية

سعر الأرز اليوم بالأسواق اليوم الأربعاء 5-2-2025

أسعار الشوفان، تعرف على أسعار الشوفان اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

وظائف جديدة للخريجين في 7 جهات حكومية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موالد أولياء الله الصالحين بالأقصر في شهر شعبان

تفسير رؤية كعك العيد في المنام وعلاقتها بقدوم السعادة والفرح

معنى كفاتا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة المرسلات

المزيد
الجريدة الرسمية