الأربعاء 05 فبراير 2025
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محافظات

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.27 %

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2024/2025 حيث بلغت نسبة النجاح 70.27 %  كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 75%، وأيضًا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100  %، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 100 %.

جاء ذلك أثناء عرض وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس محمد الرشيدى، وعصمت الشريف رئيس لجنة النظام والمراقبة بالمديرية النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الرشيدى أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألف و911 طالب وطالبة، فيما بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على 50 % فأكثر 19 ألف و615 طالب وطالبة، على أن يتم فتح باب التظلمات بدءًا من يوم الأحد القادم، ولمدة 15 يوم، لافتًا بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان فيمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية على الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان، وأيضًا عبر موقع بوابة أسوان الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط: (https://natega.aswan.gov.eg ).

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اللواء دكتور إسماعيل كمال أسوان نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2024 2025

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