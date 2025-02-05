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محافظات

وحدة تكافؤ الفرص بقنا تعلن عن مسابقة الأم المثالية

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة قنا عن تنظيم مسابقة لاختيار الأم المثالية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وذلك من بين الموظفات والعاملات بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز التسعة، تقديرًا لتضحياتهن.

تكريم المرأة المصرية بقنا

وأوضحت حنان صابر، مديرة الوحدة، أن المسابقة تأتي تزامنًا مع احتفال الدولة بتكريم المرأة المصرية في 16 مارس من كل عام، مشيرةً إلى أن شروط الترشح تتضمن أن تكون الأم المرشحة تعمل بالديوان العام أو الوحدات المحلية، وأن يكون لها قصة عطاء واضحة، مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة المعيلة بمختلف فئاتها.

وأضافت أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل، بيان حالة وظيفية مختوم، قصة عطاء واضحة، صورة شخصية، صورة بطاقة الرقم القومي للأم المرشحة وللأبناء، شهادات ميلاد الأبناء القُصَّر، صورة قسيمة الزواج أو شهادة وفاة الزوج، المؤهلات الدراسية للأبناء، شهادة مرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة، صورة معتمدة من شهادة التأهيل للأم ذات الإعاقة أو الأبناء من ذوي الإعاقة، رقم هاتف للتواصل.

الجدير بالذكر أن على من ترغب في التقدم للمسابقة تسليم ملفها بوحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة أو بالوحدات المحلية التابعة لمجالس المدن، وذلك بدءًا من اليوم، الأربعاء 5 فبراير، وحتى 27 فبراير الجارى.

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا ديوان عام محافظة قنا قنا محافظ قنا محافظة قنا مسابقة الأم المثالية

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