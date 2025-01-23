جامعة حلوان تتصدر التصفيات النهائية في مهرجان إبداع 13 لشباب الجامعات

حققت جامعة حلوان نجاحات كبيرة في مهرجان إبداع الموسم 13 لشباب الجامعات، المقام من 8 إلى 15 فبراير 2025 بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية. شهدت المنافسات مشاركة 41 جامعة ومعهد، وتمكنت جامعة حلوان من التألق والتصدر في العديد من المجالات الإبداعية.

جامعة حلوان تتصدر فى التصفيات النهائية في مهرجان إبداع

تأتي هذه المشاركة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية. وقد برز طلاب الجامعة في مجالات متنوعة شملت التأليف المسرحي والشعر والمسرح العامي والإنشاد الفردي.

وفي التصفيات النهائية لمهرجان إبداع 13، حققت جامعة حلوان تميزًا لافتًا عبر مجموعة متنوعة من المواهب الطلابية. في مجال التأليف المسرحي، تألقت الطالبة اشرقت أحمد محمود بعملها "بذور تحت الأنقاض"، بينما برزت سلسبيل أحمد سمير في مجال شعر الفسحة بعمل "أوسيللاتوريا".

وفي مجال الشعر الشعبي، تأهل أحمد مصطفى عبد الوهاب بعمل "شوق بضرب"، وقدمت رفيدة محمد عطية عملها "تاج على هام الكرام". أما في مجال المسرح العامي، فقد تميز أحمد عبد الناصر دسوقي بعمل "مخالب الساعة"، والطالب محمد فتحي محمد بعمل "بلى ريقى".

نجاح جامعة حلوان في التأهل الجماعي لمجالات الموسيقى والكورال لغير المتخصصين

في مجال الإنشاد، حقق أحمد عادل حنفي تأهلًا متميزًا في الإنشاد الفردي. كما نجحت الجامعة في التأهل الجماعي لمجالات الموسيقى والكورال لغير المتخصصين، بالإضافة إلى مجال الإنشاد الجماعي.

وقد اكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على أهمية دعم المواهب الطلابية وتوفير كل سبل التشجيع والرعاية للمبدعين. هذه النجاحات تؤكد قدرة طلابنا على التميز والإبداع في مختلف المجالات الفنية والأدبية".

تمت مشاركة الطلاب تحت إشراف من اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد السيد جاد المدير العام للإدارة العامة لرعاية الشباب.

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