الأربعاء 05 فبراير 2025
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سياسة

خبير قانوني دولي: مقترحات ترامب بتهجير الفلسطينيين «وعد بلفور جديد»

ترامب ونتنياهو،فيتو
ترامب ونتنياهو،فيتو

أكد الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي، أن مصر شعبًا وقيادةً لن تقبل المساومة على سيادتها الوطنية مهما كلفها الأمر، مشددًا على أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بعد لقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن السيطرة على غزة، تمثل اعتداءً سافرًا على الحق الفلسطيني.

ووصف مهران مقترحات ترامب بتهجير الفلسطينيين إلى مصر بأنها تمثل "وعد بلفور جديدًا" محكومًا عليه بالفشل، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي مساس بسيادتها الوطنية. وأضاف أن هذه المقترحات تكشف عن عقلية استعمارية متجذرة، وتتجاهل حقيقة أن مصر دولة ذات سيادة تمتلك إرادة مستقلة.

القانون الدولي يقف ضد التهجير القسري

وأشار مهران إلى أن القانون الدولي يقف بقوة ضد مخططات  التهجير القسري، موضحًا أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، كما أضاف أن المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تصنف التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاكمة الدولية، بينما تعتبر المادة 8 من النظام ذاته الترحيل القسري للسكان المدنيين جريمة حرب تقع تحت طائلة العقاب الدولي.

قرارات دولية تمنع الاستيلاء على أراضي الغير

وشدد الخبير القانوني على أن المواثيق الدولية، وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو تغيير تركيبتها السكانية، وأوضح أن القانون الدولي يكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، كما يضمن حق اللاجئين في العودة وفقًا للقرار 194.

وأكد مهران أن أي محاولات لفرض حلول قسرية تتعارض مع هذه المبادئ الراسخة في القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني صمد في وجه الاحتلال لأكثر من 75 عامًا، ولن يقبل بأي مشاريع للتهجير أو التوطين مهما بلغت الضغوط والتضحيات.

المقاومة الفلسطينية تثبت تمسك الشعب بأرضه

ولفت الدكتور مهران إلى أن المقاومة البطولية في غزة تثبت للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني سيموت في أرضه ولن يقبل بأي بدائل، مؤكدًا أن رفض التهجير بات جزءًا أصيلًا من الهوية الفلسطينية التي تتوارثها الأجيال جيلًا بعد جيل.

وختم حديثه بالتأكيد على أن التاريخ علمنا أن الشعب الفلسطيني متجذر في أرضه كجذور الزيتون، وأن كل محاولات اقتلاعه باءت بالفشل رغم كل أشكال القمع والإرهاب.

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