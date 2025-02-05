الأربعاء 05 فبراير 2025
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سياسة

خبير استراتيجي: الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه وسيناريو التهجير لن يتحقق

رفعت سيد احمد،فيتو
رفعت سيد احمد،فيتو

وصف الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول "السيطرة على قطاع غزة" بأنها "إعلان أحمق لا يحترم قواعد الدول والشعوب".

جاء ذلك ردًا على تصريحات ترامب الأخيرة التي أعلن فيها أن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتمتلكه"، وذلك في إطار مقترحه المثير للجدل بـتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد الدكتور رفعت سيد أحمد أن "الشعب الفلسطيني هو الوحيد الذي يقرر مصيره، ولن يسمح لأحد بأن يفرط في أرضه التي قدم من أجلها تضحيات غالية". 

وأضاف أن "تصريحات ترامب ما هي إلا محاولة لاسترضاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، وهي تصريحات لا أساس لها من الصحة ولن تتحقق على أرض الواقع".

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن "الوعود الأمريكية بعودة الفلسطينيين بعد 10 أو 15 عامًا هي وعود كاذبة، تشبه ما حدث عام 1948، حيث لن تعود فلسطين لأصحابها الحقيقيين". وتابع: "قادة المقاومة الفلسطينية أكدوا أنهم لن يتركوا غزة إلا بقطعة من الجنة، خاصة بعد الدمار الهائل الذي لحق بها بسبب الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية".

وحذر الدكتور رفعت من أن "المخطط الأمريكي الرهيب سيكون له آثار كارثية على المنطقة بأكملها"، مؤكدًا أن "مصر والأردن يدركان خطورة هذا المخطط ويرفضانه، لأنه سيتسبب في مشاكل مستقبلية كبيرة" وأضاف: "تصريحات ترامب كشفت عن نواياه الحقيقية للسنوات القادمة، مما يتطلب موقفًا عربيًا موحدًا لمواجهة هذا التحدي وإنقاذ غزة وشعبها".

وشدد على أن "إعادة إعمار غزة يجب أن تتم بأموال عربية، وأن أي تهاون في مواجهة هذا المخطط سيؤدي إلى تصرفات أكثر حماقة من قبل ترامب وإدارته". وأكد أن "الموقف العربي الموحد هو السبيل الوحيد لإنقاذ غزة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني".

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