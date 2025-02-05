شاب ينهى حياته رميًا بالرصاص في قنا

أنهى شاب حياته رميا بالرصاص داخل قرية أبو حزام، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات مفاده مصرع شاب بطلقات نارية داخل منزل في قرية أبو حزام التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع شاب يُدعى (ي.ف) في العشرينيات من العمر أنهى حياته بعد أن أطلق على نفسه عدة أعيرة نارية ولا يوجد شبهة جنائية، داخل قرية أبو حزام مركز نجع حمادي.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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