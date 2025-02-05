الأربعاء 05 فبراير 2025
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أخبار مصر

جبران: مستمرون في توفير فرص عمل بالخارج وتأهيل الشباب للوظائف

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

تفقد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، إختبارات العمال المصريين المرشحين للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بفندق إرث أبوظبي التابع لنادي ضباط القوات المسلحة.

جاء ذلك بحضور وفد إماراتي، وذلك على فرص العمل التي وفرتها الوزارة ومكتب التمثيل العمالي على 50 وظيفة لمدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني بالنادي تلك الفرص التي كانت الوزارة قد فتحت باب التقديم عليها منذ أيام قليلة.

وقال الوزير جبران أن هذه الاختبارات تؤكد على مصداقية الوظائف التي تعلن عنها في الداخل والخارج،وأوضح أن هذه الفرص الجديدة  تأتي ضمن الخطوات التي تحرص "الوزارة" من خلالها على دعم الشباب وتوفير فرص عمل تناسب خبراتهم ومؤهلاتهم

وأكد على توجيهاته إلى مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب بالخارج،خاصة وأن منظومة التدريب المهني بالوزارة نجحت في تجهيز كوادر  ذات مهارات تتناسب مع احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي،وأكد الوزير للشباب على أنهم سفراء بلادهم في الخارج، وأن قنوات الاتصال مع الوزارة مفتوحة معهم باستمرار لتوعيتهم بحقوقهم  وواجباتهم.

كما أكدت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الاختبارات بدأت اليوم،داخل نادي بتروسبورت الرياضي بالتجمع الخامس،وأوضحت أن "الإدارة " تلقت العديد من الطلبات من الشباب الراغب للعمل في هذه الوظائف الجديدة  والخاصة بمدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني، بأحد الأندية الرياضية الكبرى،والتي تتميز بمجموعة من الامتيازات ومنها أن الراتب الشهري يصل إلى 9000 درهم إماراتي شامل بدل السكن والانتقالات،وأن ساعات العمل، 8 ساعات يوميًا، وفقًا لقانون العمل الإماراتي،ومدة العقد، سنتان مع إمكانية التجديد..

وشارك في عمليات الاختبارات من الجانب الاماراتي: إسراء المصري مديرة التوظيف،وجابريل ستانكو مدير الرياضة،وأحمد شعيب مساعد أول مدير الرياضة ومن إدارة التشغيل بوزارة العمل أحمد الصاوي.

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