الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

لجنة الشئون العربية بالصحفيين تنظم حوارًا مفتوحًا مع سفيرة قبرص

سفيرة قبرص لدى القاهرة،
سفيرة قبرص لدى القاهرة، فيتو

تنظم لجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل النقابة اليوم الخميس،، حوار مفتوح مع السفيرة بولي إيوانو، سفيرة دولة قبرص لدى القاهرة، تحت عنوان "مصر وقبرص.. شراكة إقليمية في عالم متغير".

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين حسين الزناتي أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ويسعى لتقديم فرصة للمشاركين للتعرف على وجهات نظر السفيرة القبرصية حول القضايا السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين مصر وقبرص في مختلف المجالات.

 

من جانبها، أكدت السفيرة بولي إيوانو على حرصها على هذا اللقاء، مشيرة إلى أن قبرص ترى في مصر شريكًا إستراتيجيًّا في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأعربت عن رغبتها في تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، والسياحة، والطاقة، والتعليم.


وأضافت أن هذا الحوار المفتوح يمثل فرصة مهمة لتعميق الفهم المتبادل بين البلدين، وتسليط الضوء على القضايا الإقليمية التي تتطلب التعاون المشترك.


من المقرر أن يشارك في اللقاء عدد من الصحفيين المتخصصين في الشؤون الدولية والسياسية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام المصرية، حيث سيتم خلاله تبادل الأسئلة والأفكار في جو من النقاش المفتوح.


ويعقد اللقاء  في الرابعة مساءً بمقر نقابة الصحفيين، وأعده الزميل إسلام أبو المجد، وسيقام بالقاعة المستديرة بالدور الثالث.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سفيرة قبرص في ضيافة نقابة الصحفيين سفيرة قبرص نقابة الصحفيين
ads

الأكثر قراءة

بعد تشييع الجنازة، 7 معلومات عن "حجاج" ضحية الشاب المهتز نفسيا في الأقصر

3 قرارات عاجلة من النيابة العامة بشأن المتهم في جريمة الأقصر (فيديو)

توقف حركة قطارات الصعيد بـ قنا بسبب اشتباكات بالأسلحة النارية

الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق «المصري» صانع الرعب فى ليبيا

هي دي الحكاية ببساطة، السيسي يلخص سبب أزمة الدولار في مصر

السيسي يكشف طريقة حل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار

خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس 23-1-2025

قرار جديد من النيابة بشأن الطالب المعتدي على 3 من زملائه في الإسكندرية

منوعات

المزيد

حريق جديد يتحرك بسرعة نحو لوس أنجلوس وأوامر للسكان بالإخلاء فورا

مواطنة سعودية تهدي الأمير سلطان بن سلمان ترمس شاي عليه صورة مكوك ديسكفري

شركة بولندية تختبر محركا هجينا لصواريخ الفضاء

بعد واقعة التجسس، الأمير هاري يتوصل لتسوية مع صحيفة ذا صن

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

31 ألفا و823 دولارا سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء 22-1-2025 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

موقف نقابة الأطباء من تعريب مناهج الطب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

أمين الفتوى: هذه أفضل الأعمال في رجب وشعبان لزيادة الأجر (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية