محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة إلى نشاط للرياح من 40: 60 كم / ساعة، وارتفاع الأمواج من 4: 6 متر، وأمطار متفاوتة الشدة.

وكلف الفريق أحمد خالد جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.



كما شدد على المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

وكان الدكتور "سيد إسماعيل" نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس "أحمد عبد القادر" رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور "محمد حسن" رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس "أحمد جابر" رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والمهندس "سيد الأنصاري" رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، قاموا بجولة تفقدية داخل محطة التنقية الشرقية؛ لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة، والوقوف على أحدث تطورات هاضم الحمأة بالمحطة، بالإضافة إلى تفقد المعامل المركزية ومركز التدريب، في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة الصرف الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت الجولة استعراض مكونات هاضم الحمأة والتطورات التي شهدها المشروع.

وتُعد محطة التنقية الشرقية واحدة من أكبر محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 800 ألف م 3 يوميًا، وتخدم نحو 4 ملايين نسمة، إذ تستقبل وتعالج ما يقارب 40% من مياه الصرف الصحي بالمحافظة، لتغطي بذلك مناطق شرق ووسط الإسكندرية.

وفي إطار تعزيز الاستدامة البيئية، تم تنفيذ مشروع ضخم لتحسين البيئة وتقليل الانبعاثات واستخدام الطاقة البديلة بمحطة التنقية الشرقية، بتكلفة تقترب من 2 مليار جنيه، والذي تم إسناده إلى تحالف شركتي سويس والمقاولين العرب، تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

ويضم مشروع هاضم الحمأة بالمحطة 4 حواضن كبيرة، بسعة 16 ألف متر مكعب لكل حوض، بالإضافة إلى تنكات استقبال وخروج الحمأة، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة من عمليات المعالجة، وتقليل الحمأة المنتجة بنسبة 30%، مما يساهم في تحسين الوضع البيئي، والحد من التلوث وتقليل الروائح، كما سيتم استخدام الحمأة المهضومة في توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطة، مما يجعلها نموذجًا رائدًا في مجال معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.

وخلال الجولة، استعرض اللواء محمود نافع خطط الشركة المستقبلية لاستيعاب التصرفات المتوقعة حتى عام 2052، ومراحل تطوير كافة مكونات الشبكة، وأتمتة الأعمال، واحتياجات منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح "نافع" خطوات الشركة في مجال الصرف الصناعي للحفاظ علي البيئة ومكونات المنظومة وجهودها في مجال الطاقة البديلة وإعادة الاستخدام.

كما شهد الحضور اصطفاف سيارات ومعدات الشركة المخصصة لمواجهة الأمطار والاستجابة لبلاغات المواطنين، ما يعكس جاهزية الشركة للتعامل مع الأزمات المناخية المختلفة.

من جانبه، أشاد الدكتور "سيد إسماعيل" بأداء شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مشيرًا إلى نجاحها في تخطي مختلف التحديات خلال الفترات السابقة، مؤكدًا أهمية العنصر البشري وتطويره باعتباره أحد أهم الأصول وأكثرها تميزًا في المنظومة، داعيًا إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد المسؤولون خلال الجولة أن الجهود مستمرة لتنفيذ خطط التطوير والتحديث بمحطات المعالجة المختلفة، بهدف تقديم خدمة متميزة لسكان الإسكندرية، وتحقيق الاستدامة في إدارة منظومة الصرف الصحي.

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