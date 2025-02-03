الإثنين 03 فبراير 2025
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نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية لعام 2025 في هذا الموعد

موعد ظهور نتيجة الشهادة
موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية، فيتو

يعيش طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية حالة من الترقب الشديد لظهور نتائجهم للعام الدراسي 2024-2025، حيث يتابعون بحذر كبير سير أعمال التصحيح والمراجعة التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لضمان دقة النتائج.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الترم الأول 2025، رابط وخطوات الاستعلام

موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية 

ومن المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من قبل المهندس حازم الاشموني، محافظ الشرقية، خلال هذا الأسبوع، ليتم نشرها رسميًا عبر الموقع الإلكتروني لمحافظة الشرقية والصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة بإستخدام رقم الجلوس أو الإسم.

الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2025

وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات هذا العام نحو 150 ألف طالب وطالبة، تقريبًا وتعمل المديرية على الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة ومراجعتها بدقة، لضمان تحقيق العدالة لجميع الطلاب.

نتيجة الشهادة الاعدادية فى الشرقية 

وأكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية أن جميع أوراق الإجابة تخضع لفحص دقيق وشامل، مشيرة إلى أنها تبذل جهدًا كبيرًا لضمان إعلان النتائج في الوقت المحدد.

كما أكدت المديرية أنها تحرص على تطبيق معايير الدقة والشفافية، خاصة في ظل اهتمام الأسر الكبير بالنتائج التي تمثل نقطة تحول في مسار الطلاب الدراسي

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