الأربعاء 05 فبراير 2025
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حوادث

إحالة عصابة الماليزيين لتوظيف الأموال والاستثمار في الطاقة الشمسية لنيابة الشئون المالية

محاكمة المتهمين،
محاكمة المتهمين، فيتو

أحالت نيابة الشيخ زايد ملف قضية اتهام 3 ماليزيين بتشكيل عصابة توظيف أموال للنصب على المواطنين إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية للاختصاص.

 

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة بإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، أن المتهمين جمعوا مبالغ كبيرة تخطت ملايين الجنيهات من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها.

 

وكلفت النيابة عدة جهات رسمية بإجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها، حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص أجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة، علاوة على فحص المحافظ الإلكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين.


وتبين من التحقيقات أن الشركة استقطبت عملاءها من خلال الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وصفحات اليوتيوب بحجة استثمارها في مجال الطاقة النظيفة والألواح الشمسية.

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نيابة الشيخ زايد عصابة توظيف أموال الشيخ زايد

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