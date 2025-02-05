تفاصيل تنشر لأول مرة عن رسالة موظف دار الأوبرا بعد التخلص من حياته

تسلمت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول تخلص موظف بدار الأوبرا من حياته بعد إلقاء نفسه في مياه نهر النيل.



وجاء في التحريات أن موظفا سابقا بدار الأوبرا المصرية هو من كتب الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخط يده ووضعها كتعليق على أحد المنشورات على تطبيق التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لشعوره بوقوع ظلم علي المتوفي من جهة عمله الأمر الذي دفعه للإقدام علي الانتحار.



وأضافت التحريات أنه بمواجهة المتهم أقر بصحة ما توصلت إليه التحريات وقدم أصل المحرر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.



ووجهت اليه تهمة اصطناع الرسالة المنسوبة زورًا لموظف دار الأوبرا الذي تخلص من حياته.



تفاصيل وفاة موظف الأوبرا غرقا



يقول ابراهيم حسن زوج شقيقة موظف الأوبرا في تصريحات خاصة لفيتو: إن أحد زملاء هاني جاء إلى المنزل يوم الحادث، وسلم نجلته الصغري هاتفه ومتعلقاته، وأخبرها أنه خرج في مشوار وسيعود، وعثروا عليه بعد ذلك غارقا، وخلال تحقيقات النيابة طالبوا استدعاء زميله الذي سلم نجلته متعلقاته، وبالفعل أصدرت النيابة قرارا باستدعائه، ولكن لم يمثل أمام النيابة حتي الآن.



وأضاف أن الرسالة المتداولة مزورة ولم تكن بخط يده، ولم تكن ضمن المتعلقات الشخصية التي سلمها لنا زميله، فهي مجرد رسالة منسوبة إليه ومتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتابع: ربما من كتب الرسالة أراد إثبات أنه تعرض لضغوط في العمل، مفيدا إبلاغنا عن الجهات التي نشرتها، واتهمنها بترويج معلومات زائفة.

وأوضح أن الراحل لم يكن يتحدث عن مشاكله في العمل، كان كتوما ولم يتحدث عن عمله، ولكن في آخر أيامه علمنا أنه تم فصله من عمله، وبعد وفاته أخبرتنا جهة عمله أنه كان مجرد تهديد بالفصل ولم ينفذ، وعلمنا بعد وفاته أنه تم استدعاءه في شهادة لتحقيق إداري، وشهد شهادة حق، وتسببت شهادته في نقل أحد زملائه إلي مكان بعيد.

الاستماع لأقوال شقيق موظف الأوبرا



استمعت منذ قليل، جهات التحقيق بالجيزة، لأقوال شقيق موظف دار الأوبرا المنتحر، وذلك عقب استدعائه للمرة الثانية؛ للإدلاء بأقواله في واقعة وفاة شقيقه منتحرا، في نهر النيل.



وخلال التحقيق مع شقيق المتوفى تم سؤاله حول الأسباب التي دفعت شقيقه موظف دار الأوبرا للانتحار، وعما إذا كان يتهم أحدا بالتسبب في وفاة شقيقه، وخاصة مع إنكار الأسرة في جلسات التحقيق الأولى اشتباههم جنائيا في وفاته، كما طالبت جهات التحقيق نماذج مكتوبة بخط يد المتوفى.

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