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ثقافة وفنون

61 مليون جنيه إجمالي إيرادات الدشاش منذ بدء عرضه بالسينمات

الدشاش
الدشاش

واصل فيلم الدشاش لمحمد سعد تصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، محققا إيرادات جيدة منذ انطلاق عرضه.

إيرادات فيلم الدشاش 

 وحقق فيلم الدشاش الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد إيرادات منذ بداية عرضه وصلت  لـ61 مليون جنيه.

ويعد فيلم “الدشاش” بمثابة شهادة ميلاد جديدة للفنان محمد سعد، فقد عاد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد.

أبطال فيلم الدشاش

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

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محمد سعد الدشاش إيرادات الدشاش اخبار الفن الفن
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