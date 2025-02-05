كمال الشيخ، حكايات هتشكوك العرب.. تميز في إخراج الدراما البوليسية والسياسية.. 8 من أفلامه تم إدراجها ضمن قائمة الأفضل.. ورأيه في سينما هنيدي وعلاء ولي الدين

كمال الشيخ ، مخرج يتميز بالهدوء والدقة فى كل شيء، لُقب بـ"هتشكوك العرب"، ومخرج الأفلام البوليسية، من جيل رواد السينما ويعد واحدًا من أعظم المخرجين في تاريخ السينما المصرية، حيث استطاع أن يترك بصمة واضحة في عالم السينما، تميزت أفلامه بالتشويق والإثارة والدراما السياسية، واختيرت ثمانية من أفلامه ضمن قائمة أفضل مائة فيلم فى السينما المصرية. رحل عام 2004.

وحول طبيعة الهادئة البعيدة عن الصخب والضوضاء يقول كمال الشيخ: “إن ارتفاع الصوت أو انخفاضه هو فى حقيقة الأمر الترمومتر الذى يمكنا من خلاله قياس حضارة وثقافة الشخص المتحدث ذاته، وكلما ارتفع الصوت ارتفع معدل تخلفه، وعندما ذهبت إلى أى دولة أوروبية تجد صوت الناس غير مسموع ووجدت أنه كلما ازدادت الحضارة انخفض صوت الناس، بينما الشارع المصرى للأسف أصبح مليئا بالصخب والضوضاء خاصة في مجتمعات الطبقات الأمية”.

بدأ مشواره مونتيرا

فى مثل هذا اليوم عام 1919 ولد المخرج الفنان كمال الشيخ بقرية عمروس محافظة المنوفية، بدأ مشواره السينمائى مونتيرا ثم اتجه إلى الإخراج.

عن بداياته واتجاهه إلى العمل بالإخراج يقول كمال الشيخ: "عندما كنت تلميذا فى الابتدائية كنت زبونا على سينما حلوان لا أشاهد الأفلام الصامتة، وكنت منجذبا إلى الشاشة ولم أكن أدرى أو أخطط للعمل فى السينما، لكن عندما شاهدت فيلم “ملك الملوك” إخراج سيسيل دى ميل فى كنيسة مع أحد أصدقائى المسيحيين كانت البداية لحبى وانبهارى بالأفلام، لكن بناء على رغبة والدى التحقت بكلية الحقوق ولأن والدى كان وفديا كنت على علاقة مع جارنا الوفدى حمدى سيف النصر، لذلك لجأت إلى حمدى باشا وصارحته برغبتى فى دراسة السينما، خاصة وأن معاهد السينما كانت لم تنشأ بعد، وسعد برغبتى ووعدنى بأن يفاتح والدى للالتحاق بدراسة السينما لدرجة أنه حدد لى ميعاد فى مكتبه وقابلنى بمدير الأوبرا خليل مطران الذى توسط لى بالفعل لدى أحمد سالم مدير ستديو مصر، الذى قدمنى للمخرج نيازى مصطفى إلا أن نيازى لم يعرنى أى اهتمام، إلى أن التقيت المخرج أحمد كامل مرسى الذى دخل معى فى مناقشات واسعة لآرائى ووجهة نظرى فى الأفلام المصرية التى شاهدتها، وأعجب بآرائى فى أفلام محمد كريم وأوصاني بقراءة كتاب اسمه "كرافت" بعده أحسست أنى أصبحت مخرجا".

المخرج كمال الشيخ

وأضاف المخرج الكبير كمال الشيخ: عملت على مراقبة نيازى مصطفى أثناء عمله فى مونتاج أفلامه إلى أن أصبحت مساعد مونتير مقابل ستة جنيهات شهريا وبعد الحرب الثانية استغنى الاستديو عن كمال سليم وعنى فعملت معه فى فيلم البؤساء فى القطاع الخاص كمونتير وتفوقت على نفسى فى فيلم شهداء الغرام وأثنى المخرج أحمد جلال على الفيلم حينما شاهد أسلوبى فى عمل المونتاج.

جاءت بداية الإخراج عند كمال الشيخ مع أول أفلامه "المنزل رقم 13" الذى أنتجه استديو مصر عام 1951 شاركه فى كتابة السيناريو المخرج كمال عطية كمال عطية، وقام ببطولته فاتن حمامة وعماد حمدى، وبلغت ميزانية الفيلم 11 ألف جنيه ونجح وحقق إيرادات مرتفعة فكانت انطلاقته مع السينما، لتتوالى بعدها أفلامه التى بلغت 33 فيلما فقط معتمدا فى معظمها على روايات وقصص كبار الكتاب منهم نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس وفتحى غانم وصالح مرسى وغيرهم، منها: حياة أو موت الذى تم اختياره ضمن أفضل مائة فيلم فى السينما المصرية وخرج فى مهرجانات دولية متعددة، وكذلك اللص والكلاب، حبى الوحيد، الخائنة، الليلة الأخيرة، من أجل حبى، الرجل الذى فقد ظله، على من نطلق الرصاص، ثالثهم الشيطان، الطاووس، غروب وشروق، سيدة القصر، ميرامار، وكان فيلم قاهر الزمن آخر أعماله ليتوقف عن العطاء محتفظا بتاريخه الفنى الجميل.

سعاد حسنى فى غروب وشروق



قدم كمال الشيخ مجموعة من الأفلام السياسية الناجحة مثل "غروب وشروق" (1970)، و"شيء في صدري" (1971)، و"على من نطلق الرصاص" (1975)، من أفضل أفلامه "الصعود إلى الهاوية" وهو أشهر أفلام الجاسوسية فى السينما عن قصة صالح مرسى عرض عام 1978، ونال عنه الشيخ العديد من الأفلام بطولة مديحة كامل ومحمود يس وجميل راتب، كما قدم فيلم "أرض السلام" عن قضية فلسطين بطولة فاتن حمامة وعمر الشريف.

حال السينما متدنى

عن رأى كمال الشيخ فى السينما الحالية قال: إن تدنى الجمهور وأميته هو سبب نجاح محمد هنيدى وعلاء ولى الدين وأمثالهما، كما أن طبيعة الجمهور فى الوقت الحالى هى التى أدت إلى نجاح كثير من كوميديان هذه المرحلة، لأن نصف الجمهور الذى يدخل السينما أمى والنصف الآخر لديه رغبات متدنية جدا وهكذا أصبح حال السينما.

حصل على جائزة الدولة عن أفلامه

تزوج المخرج كمال الشيخ من المونتيرة أميرة سالم، التي شاركته في مونتاج معظم أفلامه، وكان عمره 26 عاما، وكان شقيقه سعيد الشيخ أيضًا يعمل معه كمونتير في العديد من أعماله السينمائية، وحصل على جائزة الدولة التقديرية عن مجمل أفلامه، وفى عام 2004 رحل المخرج الكبير عن عمر 85 عاما تاركًا وراءه إرثًا فنيًا عميقًا في السينما المصرية، حيث ساهم في تطوير صناعة الأفلام من خلال ابتكار أعمال تشويقية ودرامية تسلط الضوء على القضايا الاجتماعية والسياسية التي كانت تمس حياة الناس.

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