«نيازي مصطفى.. شيخ المخرجين».. قدم 100 عمل فني.. «سر طاقية الإخفاء» أول فيلم يستخدم الحيل السينمائية في مصر.. و«القرداتي» آخر أعماله

نيازي مصطفى، لقب بشيخ المخرجين، تاريخ طويل مع السينما فيعد أحد أهم المخرجين المصريين الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال السينمائية المميزة، أخرج أكثر من 100 فيلم، وحققت الكثير من النجاح على المستوى الجماهيري وعلى مستوى النجاح الفنى، انتهت حياته بطريقة مأساوية، ورحل عام 1986.

ولد المخرج نيازي مصطفى في مثل هذا اليوم 11 نوفمبر من عام 1910 بمدينة أسيوط لأب سودانى وأم تركية، وعشق الفن منذ طفولته حتى أصبح أحد كبار المخرجين في مصر والعالم العربى، وقدم عددًا كبيرًا من روائع السينما المصرية، كما يعتبر من أشهر المخرجين الذين قدموا أعمالًا تاريخية فى السينما المصرية أهمها: سلامة في خير، عنترة بن شداد، وأفلامًا استعراضية واجتماعية منها: فتوات الحسنية، صغيرة على الحب، سر طاقية الإخفاء، وكان آخر أفلامه " القرداتي " عام 1987.

سلامة في خير كانت البداية

بدأ المخرج نيازي مصطفى مشواره مع الإخراج بفيلم "سلامة في خير" الذي عرض في نوفمبر عام 1937 عن فكرة فنان الكوميديا نجيب الريحاني الذي شارك في كتابة السيناريو والحوار مع بديع خيري، وكان صلاح أبو سيف مساعد مخرج في هذا الفيلم، تدور أحداث الفيلم حول ساعٍ يعمل في أحد المتاجر، ويتم إرساله إلى البنك لإيداع بعض النقود لكنه يتأخر ويفاجأ بأن البنك مغلقًا، فيذهب إلى فندق للمبيت وحفظ النقود في خزينة الفندق، إلا أنه يتصادف وجود أمير قندهار بالفندق وكان يشبه الساعي تمامًا الذي يعجب به الأمير ويصر على استغلال الشبه بينهما للكشف عن أعدائه، الفيلم بطولة نجيب الريحانى، راقية ابراهيم، حسين رياض، منسي فهمى.

فيلم جناب السفير



حول تجربة الإخراج الأولى يقول المخرج نيازي مصطفى:عندما عهد إلي ستوديو مصر إخراج الفيلم والمشاركة في إعداد الصورة النهائية للسيناريو، وكانت أول مرة ألتقي الريحانى الذي نظر إلي على أننى غير كفء لأني كنت أعمل مونتير في ذلك الوقت، وتولد بيني وبينه سوء تفاهم ورفضني كمخرج مبتدئ، ثم اقتنع بي عن طريق أحمد سالو حتى خرج فكاهيًّا لدرجة الجنون، لدرجة أننا أطلقنا عليه "الفيلم البيدنجاني" ومع بداية التصوير اندمجنا مع بعض وسادت بيننا الثقة والتفاهم.

فيلمين لقصة عنتر وعبلة

من الأفلام التاريخية التي أخرجها نيازي مصطفى قصة عنتر ابن شداد وحبه لعبلة من خلال فيلمين: الأول باسم " عنتر وعبلة " عام 1945 بطولة كوكا وسراج منير، والثانى " عنترة ابن شداد " وعرض عام 1961 بطولة فريد شوقى وكوكا وفردوس محمد وعبد العليم خطاب، كتب حوار الفيلمين بيرم التونسى عن قصة كتبها عبد العزيز سلام.

عبد المنعم ابراهيم وأحمد فرحات فى طاقية الاخفاء

أما فيلم المخرج نيازي مصطفى "سر طاقية الإخفاء" فهو أول افلام استخدمت الحيل السينمائية فى السينما المصرية، أنتج عام 1959، تدور أحداثه حول صحفي فاشل يعمل والده عطارًا يمارس تجاربه بالبخور والأعشاب، يحصل على طاقية الإخفاء نتيجة احتراق أحد العفاريت، ويستطيع أحد الأشرار سرقة الطاقية واستعمالها في أعمال شريرة، وتدور الأحداث في إطار كوميدي، الفيلم هو البطولة الوحيدة لعبد المنعم ابراهيم مع برلنتى عبد الحميد وتوفيق الدقن، قصة وإخراج نيازي مصطفى.

رشدى أباظة وسعاد حسني فى صغيرة على الحب



وفي الفيلم الكوميدي الاستعراضي " صغيرة على الحب "يقدم المخرج نيازي مصطفى سعاد حسني في شكل جديد؛ حيث تدور أحداث الفيلم حول مخرج تليفزيونى يبحث عن طفلة لتقديم أحد الاستعراضات، وتتنكر سميحة " سعاد حسنى" في زي طفلة وتنجح في المسابقة وتتوالى الأحداث، قصة أبو السعود الإبياري، ويقوم بالبطولة رشدي أباظة، نور الدمرداش، عدلى كاسب وسمير غانم.

فتوات نجيب محفوظ فى الحسينية

أما فيلم "فتوات الحسينية" الذي أنتج عام 1954 وأخرجه نيازي مصطفى وتدورأحداثه حول قصة الفتوات من خلال الصراع بين الشاب الطيب والفتوة الطاغية للمنافسة على حب فتاة، ويدبر الفتوة مؤامرة للشاب يدخل على إثرها السجن وتتوالى الأحداث، الفيلم بطولة هدى سلطان وفريد شوقي ومحمود المليجي.



وفي فيلم " أميرة العرب" عرض عام 1963، يقدم المخرج نيازي مصطفى المطربة وردة الجزائرية في دور الأميرة شالية التي ضلت طريقها في الصحراء ويتقاتل عليها اللصوص وينقذها محبوب ويقع الحب بينهما، وقام بدور محبوب الفنان رشدى أباظة.

فيلم جناب السفير

أما فيلم " جناب السفير " فعرض عام 1966، الذي أخرجه نيازي مصطفى وكتب السيناريو عبد الحي أديب والحوار أبو السعود الإبياري وبطولة فؤاد المهندس وسعاد حسني ورشدي أباظة وعماد حمدي وعادل أدهم، ويحكي الفيلم قصة سفير دولة في القاهرة المناضل الثوري الذي تدبر المؤامرات لقتله، وبالصدفة تقوم سكرتيرته سعاد حسنى بارتداء ملابس حرم السفير، ويرتدى السكرتير فؤاد المهندس ملابس السفير على سبيل المداعبة، ويظن الملحق الصحفي أنهما السفير وحرمه وتدور المفارقات لتنقذ هذه المداعبة السفير من القتل.

المخرج نيازى مصطفى مع القرد أثناء تصوير القرداتى

أما فيلم " القرداتي " فهو آخر أفلام المخرج نيازي مصطفى وعرض بعد رحيله بعام واحد في 1987 قصة ناجي فوزي وبطولة فاروق الفيشاوي وسمية الألفي وتدور أحداثه حول لص محترف يخرج من السجن ويستخدم قرد في السرقة بعد أن يقوم بتدريبه.

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