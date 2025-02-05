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ثقافة وفنون

بعد عرض الحلقة الأخيرة، إشادات واسعة بهنا الزاهد وأبطال "إقامة جبرية"

أبطال إقامة جبرية،
أبطال إقامة جبرية، فيتو

حظي مسلسل إقامة جبرية بإشادات واسعة من الجمهور، خاصة بعد عرض حلقته الأخيرة، حيث أشاد المتابعون بالأداء المميز لبطلة العمل هنا الزاهد، التي قدمت دورها ببراعة لافتة، وكان تمثيلها في الحلقة الأخيرة مميزا إلى جانب التألق الكبير لباقي نجوم المسلسل.  

كما لاقت الحبكة الدرامية للمسلسل استحسان المشاهدين، الذين أكدوا أنها نجحت في إبقائهم على أعصابهم طوال الأحداث، مما جعل النهاية مرضية ومشوقة في الوقت ذاته. 

وتصدر العمل في الساعات الماضية حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول الجمهور مشاهد من الحلقة الأخيرة، معبرين عن إعجابهم بالنهاية وأداء الممثلين جميعا وأشاد المتابعين كذلك بكل صناع هذا العمل.  

مسلسل إقامة جبرية الحلقة الأخيرة 

دارت أحداث مسلسل إقامة جبرية الحلقة الأخيرة حول مواجهة حادة بين دينا وسلمى بعد اكتشاف دينا أن سلمى هي قاتلة شريف الذي كان صديقا مقربا لدينا، وتحاول سلمى تهدئة دينا لكن الأخيرة تنعتها بالمجنونة لتضربها سلمى على رأسها وتسقط دينا مغشية عليها.

وتقيد سلمى صديقتها دينا وهي غارقة في دمائها وتتحدث معها وهي مغشية عليها، وتقرر إغلاق هاتف دينا خاصة بعد اتصال والدتها المستمر بها.

وتشعر والدة دينا بالقلق عليها ويصادف حضور مختار للسؤال عليها فيزداد قلق والدتها عليها وتتواصل مع سلمى فتنفي الأخيرة ذهاب دينا إليها.

وتعود عايدة إلى المنزل وتواجه موسى بالحقائق ولكن موسى لا يتقبل الأمر ويقرر تركها والذهاب لعمله، فتستغيث عايدة بعمه عز الذي يذهب ويتحدث مع موسى ويحذره من سلمى.

ويواصل موسى الاتصال بسلمى حتى قررت هي التواصل معه وبعثت له بموقعها، ويذهب وقبل أن يدخل المنزل يعتذر لوالدته ويخبرها أنه يحبها ويدعوها للثقة به.

ويواجه موسى سلمى بكل الحقائق وبالرغم من اعترافه المتبادل بحبهما لبعضهم البعض يدخل رجال الشرطة ويقبضون عليها وينجح مختار في إنقاذ دينا.

ويتم سجن سلمى في حبس انفرادي وبينما كان يتم الإفراج عن والدتها بعد قضائها المدة المقررة لها يتم الكشف عن أنها لم تقتل زوجها بل أم سلمى هي الفاعلة وقررت والدتها دخول السجن بدلا منها، وبينما تدخل السجانة لسلمى تجدها معلقة في نافذة السجن ولكن بعد انتهاء المشهد يصدر صوت أنفاس وهو ما قد يكون له دلالات عدة منها أن سلمى لم تمت بعد.

أبطال مسلسل إقامة جبرية 

ومسلسل إقامة جبرية  بطولة  هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، وهو من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

عدد حلقات مسلسل إقامة جبرية 

وينتمي مسلسل إقامة جبرية إلى المسلسلات القصيرة، حيث أنه مكون من 10 حلقات فقط. 

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