القبض على صاحب معرض سيارات ونجله لشروعهم في قتل شاب بحلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب معرض ونجله لشروعهم في قتل شاب بطلق ناري بسبب ركن سيارة في مدينة حلوان.

إصابة شاب في مشاجرة بحلوان

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة إشارة من أحد المستشفيات باستقبال “يوسف” شاب في العقد الثالث من عمره مصاب بطلق ناري في الفخذ اليمنى إثر مشاجرة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين أن المصاب في العقد الثالث من عمره مصاب بطلق ناري في الفخذ اليمنى، خلال مشاجرة بين طرف أول وصاحب معرض سيارات ونجله، بسبب ركنة سيارة.



وأشارت التحريات إلى قيام المجني عليه بركن سيارة أمام معرض السيارات الخاص بالطرف الثاني، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة استخدم فيها المتهم ووالده الأسلحة النارية 2 طبنجة، خرجت طلقة من أحداهما استقرت في فخذ الشاب المصاب ونقل خلالها إلى المستشفى في حالة خطرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهته اعترفا بارتكاب الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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