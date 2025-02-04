طالبت باعتقاله، منظمة العفو الدولية تفتح النار على ترامب بسبب زيارة نتنياهو

قالت منظمة العفو الدولية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضاعف من ترحيبه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كأول زعيم أجنبي يزور البيت الأبيض منذ تنصيبه بدلا من اعتقاله وإخضاعه للتحقيق.

وأضافت منظمة العفو الدولية، في بيان: "من خلال الترحيب برئيس الوزراء الإسرائيلي المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تُظهر الولايات المتحدة ازدراءها للعدالة الدولية".

منظمة العفو الدولية تندد باستقبال نتنياهو في البيت الأبيض

وتابعت: "الولايات المتحدة ملزمة بموجب اتفاقيات جنيف بالبحث عن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو إصدار الأوامر بارتكابها ومحاكمتهم أو تسليمهم".

وأكدت منظمة العفو الدولية أنه ينبغي ألا يكون هناك "ملاذا آمنا" للأفراد الذين يزعم أنهم ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت: "الامتثال لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية أمر بالغ الأهمية لتقديم المسؤولين عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة".

أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر الماضي، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير جيش الاحتلال آنذاك يوآف جالانت لتورطهما في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 47 ألف فلسطيني.

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