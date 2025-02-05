نجم الأهلي السابق: إدارة الأحمر لا تكابر في الأخطاء وهذا نصيحتي لكولر

طلب أحمد عادل، نجم النادي الأهلي السابق، من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، بعدم الحديث عن صفقات الفريق في وسائل الإعلام.

مجلس الأهلي لا يكابر في الأخطاء

وقال أحمد عادل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" مجلس إدارة النادي الأهلي، لا يكابر في الأخطاء، وهدفه دائمًا مصلحة الفريق ويدعمه بصفقات قوية".

وتابع:" كان هناك رئيس أجنبي للجنة الحكام في مصر، ورحل، ويجب أن يدير اتحاد الكرة ملف التحكيم بشكل صارم يطبق على جميع الأندية، ويتم إعلان تشكيل اللجنة".

وأوضح: "على كولر أن يعلم أن الأمور في النادي تدار في الغرف المغلقة ولا يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام، خاصة أنه خرج في تصريحات في المؤتمرات الصحفية يتحدث عن الصفقات".

وشدد: "أتمنى أن يكون كولر الملك في الأهلي، ويكون اللاعبين الأداء والسلاح الذي يستخدمه في المباريات، ولا يعتمد على 16 لاعبًا فقط، والفريق يضم لاعبين على مستوى عال والنادي وفر العديد من الصفقات في الفترة الحالية".

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