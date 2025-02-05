كأس إيطاليا، بولونيا يفوز على أتالانتا بهدف ويتأهل لنصف النهائي

كأس إيطاليا، نجح فريق بولونيا في الفوز علي أتالانتا بهدف دون رد في لقاء الفريقين ضمن ربع نهائي كأس إيطاليا على ملعب أتليتي أزوري.

وحصد بولونيا بطاقة التأهل إلى نصف النهائي

تشكيل أتالانتا

حراسة المرمى: ماركو كارنيسيتشي

الدفاع: دجيمسيتي، هيين، كولاسيناك

الوسط: بيلانوفا، دي رون، إيدرسون، روجيري

الهجوم: دي كيتيلاير، ساماردزيك، ريتيجي

تشكيل بولونيا

حراسة المرمى: سكوروبسكي

الدفاع: دي سيلفستري، بوكيما، لوكومي، ليكوانيس

الوسط: فرويلر، مورو

الهجوم: ندوي، أودجارد، دومينجيز، دالينجا

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