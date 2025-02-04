بسبب شمعة، حريق محدود بكنيسة دشنا في قنا

نشب حريق، اليوم الثلاثاء، بكنيسة الملاك ميخائيل بقرية أبومناع بحري بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، بسبب شمعة.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من قوات الحماية المدنية يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بكنيسة الملاك ميخائيل بقرية أبومناع بحري بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

تفاصيل حريق دشنا

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بكنيسة الملاك ميخائيل بقرية أبومناع بحري، بسبب شمعة تركت مشتعلة أعلى صندوق التبرعات، ما أدى إلى التهام النيران لصندوق التبرعات وشاشة تلفزيون وكنبة وتآكل أحد الجدران بمساحة 6 أمتار، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة دون وقوع ضحايا أو مصابين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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