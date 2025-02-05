الأربعاء 05 فبراير 2025
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أخبار مصر

اليوم، انعقاد مجلس الحديث الثالث والثلاثين، لقراءة “صحيح البخاري” بمسجد الإمام الحسين

مجلس الحديث
مجلس الحديث
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ينعقد اليوم الأربعاء الموافق 5 من فبراير 2025، مجلس الحديث الثالث والثلاثين، لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، برعاية كريمة من  أ.د/ أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف  أ.د/ محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

مجلس الحديث الثالث والثلاثين لقراءة صحيح الإمام البخاري


ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: فضيلة أ.د/ محمد نصر اللبان، أستاذ الحديث وعلومه، وفضيلة د/ عبد الرحمن رمضان، مدرس الحديث وعلومه، وفضيلة أ.د.م/ أحمد رزق درويش، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية


تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

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الأعلى للشئون الإسلامية أسامة الأزهري المجالس الحديثية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية جامعة الأزهر صحيح الإمام البخاري علماء الحديث بجامعة الأزهر وزارة الأوقاف

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