النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا في حادث تصادم بالمعادي

استعلمت نيابة المعادي الجزئية عن الحالة الصحية لـ شخصين أصيبا في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري بالمعادي، اليوم الثلاثاء، وكلفت الطبيب المعالج بكتابة تقرير وافٍ بشأن الإصابات التي لحقت بهم.

حادث تصادم سيارتين

رصدت المتابعة الميدانية زحام مروري على الطريق الدائري بالمعادي أمام قائدي السيارات القادمة من الجيزة اتجاه التجمع الخامس.

وبالانتقال والفحص تبين حادث تصادم سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني ما أدى إلى اصطدام سيارة أخرى بها من الخلف، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين.

وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، ورفع آثار الحادث وسحب الكثافات المرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الواقعة.

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