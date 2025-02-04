الثلاثاء 04 فبراير 2025
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ضبط 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية في سوهاج

ضبط 6 أشخاص فى مشاجرة
ضبط 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة

أصيب 3 أشخاص برش خرطوش فى مشاجرة وتم إلقاء القبض على 6 أشخاص بسبب خلافات الجيرة بمركز البلينا بسوهاج وتم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.

ضبط 6 أشخاص من بينهم 3 مصابين برش خرطوش فى مشاجرة سوهاج  

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مامور مركز شرطة البلينا يفيد بوقوع مشاجرة مصابين بمركز البلينا طرف أول خالد م ا ا  18 عاما طالب مصابًا برش خرطوش بالساقين وشقيقيه  أبو العز 16 عاما طالب مصابًا برش خرطوش بالذراعين وصديقهما إبراهيم ط ح ع  24 عاما سائق  مصابًا برش خرطوش بالفخذ الأيسر وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة 
 

" طرف ثان "  خلف ح ا ع 48 عاما مزارع شقيقيه عبد الحميد 39عاما  تاجر وناصر40 عاما محاسب تم ضبط الطرفين  الأسلاح المستخدم فى المشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

 

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