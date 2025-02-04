الثلاثاء 04 فبراير 2025
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محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

اللواء الدكتورعبدالفتاح
اللواء الدكتورعبدالفتاح سراج محافظ سوهاج

أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج أن غدا اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج سوف يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الأول للعام 2025  خلال ساعات بعدما تم الانتهاء من التصحيح ورصد الدراجات مراجعة كراسات الإجابة بكل ودقة وشفافية. 

 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

 وتنشر "فيتو" رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية اضغط هنا.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية

 وأوضح محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج انتهت أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية التى  بدأت أعمال التصحيح يوم الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥، عقب انتهاء الامتحانات فى ٢٣ يناير ٢٠٢٥ على مستوى القطاعات الثلاث قطاع وسط  أخميم- سوهاج - المراغة - ساقلتة - دار السلام وقطاع شمال ( طما - طهطا - جهينة) وقطاع جنوب جرجا - المنشأة - البلينا، والتى تم خلالها تصحيح أوراق الإجابة لعدد ٩٣٦٦٦ طالبا وطالبة على مستوى 11 إدارة تعليمية بالمحافظة بمشاركة ما يقرب من ١٩٩٢معلما ما بين مصحح ومراجع وإدارى بالقطاعات الثلاث.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

 تحرص "فيتو" على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالاسم ورقم الجلوس بكافة المحافظات فور انتهاء أعمال التصحيح، وتجميع الدرجات واعتمادها من قبل المحافظين.

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