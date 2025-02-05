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موعد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف البريد المصري بمحافظة الشرقية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو
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يزداد البحث من قبل المتقدمين  لشغل وظائف أخصائي بريد- أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، موعد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف البريد المصري بمحافظة الشرقية 

 

ومن خلال السطور التالية نستعرض، موعد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف البريد المصري بمحافظة الشرقية 

 

موعد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف البريد المصري بمحافظة الشرقية

 

وحول موعد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف البريد المصري بمحافظة الشرقية، فمن المقرر إتاحة الاستعلام عن موعد امتحان المتقدمين من محافظة الشرقية خلال الأيام القليلة المقبلة  على أن يتوالي إعلان مواعيد امتحان المتقدمين وفقًا للمحافظة.

 

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن 
ويمكنهم الاستعلام عن موعدهم المقرر على موقع بوابة الوظائف الحكومية 

 

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمات والمتقدمين، من المحافظات الأخرى، المتابعة على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على الفيس بوك، لمعرفة مواعيد الامتحان المزمع عقده.

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