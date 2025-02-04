الثلاثاء 04 فبراير 2025
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أخبار مصر

إطلاق أول نادي روتاري لذوي الإعاقة في مصر والشرق الأوسط

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
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شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حفل إشهار أول نادي روتاري "بارا ايجيبت" للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر والشرق الأوسط.

 

وذلك بحضور  الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ورئيس نادي روتاري "بارا ايجيبت"، والدكتور شريف حلمي أديب محافظ المنطقة الروتارية، ومحمد نير مساعد محافظ المنطقة الروتارية، وهشام كمال ممثل محافظ المنطقة الروتارية، ومحافظي المنطقة الروتارية السابقين، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأهدي محافظ المنطقة الروتارية درع الروتاري لوزيرة التضامن الاجتماعي تقديرا لمجهوداتها.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في فعاليات هذا الحدث الهام وإشهار أول نادي روتاري "بارا ايجيبت" للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، مشيدة كذلك بما قدمته الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR"  لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واستعراض الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تشرف بالتعاون مع الأندية الروتارية، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم العديد من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة، ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج.

كما تقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل، مع تطوير مجمعات الإعاقة (المرج، عين شمس، الطالبية) كما يتم تقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، ويتم العمل على منظومة الأطراف الصناعية.

وتعمل  الوزارة على تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج توعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتغيير السلوكيات السلبية تجاه ذوي الإعاقة وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية.

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